«Монпелье» разобрался с «Монако» на своем поле

«Монако» уступил «Монпелье» на выезде в матче девятого тура французской Лиги 1. Отметим, что российский полузащитник «монегасков» Александр Головин получил две желтые карточки и был удален с поля.
«Монако» имеет в активе девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монпелье» занимает шестое место (14 очков).
Монпелье, стадион Стад де ля Моссон
«Монпелье» - «Монако» 3:1 (2:0)
Голы: Молле 31, Мендеш 39, Делор 56 - Бен-Йеддер 68
«Монпелье»: Рульи, Мендеш, Хилтон, Коцца, Самбиа, Котар (Конгре 89), Ле Таллек, Ойонго, Молле (Ристич 82), Ляборд, Делор (Камара 59)
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.
«Монако»: Леком, Марипан (Агилар 68), Глик, Бадьяшиль, Желсон Мартинш, Бакайоко, Фабрегас (Кейта 69), Головин, Балло-Туре, Бен-Йеддер, Слимани (Адриен Силва 86)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
Предупреждения: Коцца 47, Головин 58, Головин 81
Удаление: Головин 81
Как-то это не по-христиански, кони.
Как-то это не по-христиански, кони.
И я так делаю
И я так делаю
Надо оборону налаживать, иначе будет полный кирдык.
Надо оборону налаживать, иначе будет полный кирдык.