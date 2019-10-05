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«Монпелье» разобрался с «Монако» на своем поле

вчера, 22:59
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» уступил «Монпелье» на выезде в матче девятого тура французской Лиги 1. Отметим, что российский полузащитник «монегасков» Александр Головин получил две желтые карточки и был удален с поля. 

«Монако» имеет в активе девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монпелье» занимает шестое место (14 очков).

Монпелье, стадион Стад де ля Моссон

«Монпелье» - «Монако» 3:1 (2:0)
Голы: Молле 31, Мендеш 39, Делор 56 - Бен-Йеддер 68

«Монпелье»: Рульи, Мендеш, Хилтон, Коцца, Самбиа, Котар (Конгре 89), Ле Таллек, Ойонго, Молле (Ристич 82), Ляборд, Делор (Камара 59)
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.

«Монако»: Леком, Марипан (Агилар 68), Глик, Бадьяшиль, Желсон Мартинш, Бакайоко, Фабрегас (Кейта 69), Головин, Балло-Туре, Бен-Йеддер, Слимани (Адриен Силва 86)
Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Коцца 47, Головин 58, Головин 81

Удаление: Головин 81

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Все комментарии
7 из 9
7 из 9
   28 / 1019
сегодня в 01:19
А чё тут тишина такая? Как Монако выигрывает, так десятки комов кони строчат, как Головин забивает, так счёт на сотни уже идёт, а как облажался, так ни коней, ни цокота от копыт.
Как-то это не по-христиански, кони.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   444 / 1019
сегодня в 01:07
Вот так...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил karnager
   11 / 1019
сегодня в 00:05
+
И я так делаю
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1019
сегодня в 00:02
Свои многочисленные моменты гробят и у своих ворот просто проходной двор!!!
Надо оборону налаживать, иначе будет полный кирдык.
Объективное мнение
Объективное мнение
   299 / 1019
вчера в 23:54
Монпелье явно более организованный командой был
karnager
karnager ответил 25процентный клоун
   191 / 1019
вчера в 23:27
Конечно! Так делают все нормальные мужики. И перед свиданками с девчонками в том числе
25процентный клоун
25процентный клоун ответил karnager
   11 / 1019
вчера в 23:08
Пробовал?
karnager
karnager
   191 / 1019
вчера в 23:04
Головин - ты ид@от? Если такой агрессивный, спусти перед матчем!
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