«Монпелье» разобрался с «Монако» на своем поле

вчера, 22:59

«Монако» уступил «Монпелье» на выезде в матче девятого тура французской Лиги 1. Отметим, что российский полузащитник «монегасков» Александр Головин получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Монако» имеет в активе девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монпелье» занимает шестое место (14 очков).

Монпелье, стадион Стад де ля Моссон

«Монпелье» - «Монако» 3:1 (2:0)

Голы: Молле 31, Мендеш 39, Делор 56 - Бен-Йеддер 68

«Монпелье»: Рульи, Мендеш, Хилтон, Коцца, Самбиа, Котар (Конгре 89), Ле Таллек, Ойонго, Молле (Ристич 82), Ляборд, Делор (Камара 59)

Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.

«Монако»: Леком, Марипан (Агилар 68), Глик, Бадьяшиль, Желсон Мартинш, Бакайоко, Фабрегас (Кейта 69), Головин, Балло-Туре, Бен-Йеддер, Слимани (Адриен Силва 86)

Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Коцца 47, Головин 58, Головин 81

Удаление: Головин 81