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«Милан» одержал волевую победу над «Дженоа», Рейна отбил пенальти

вчера, 23:46
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» обыграл «Дженоа» в матче 7-го тура чемпионата Италии.

«Милан» (9 очков) располагается на 11-м месте, «Дженоа» (5 очков) занимает предпоследнее место.

Генуя, стадион Луиджи Феррарис

«Дженоа» - «Милан» 1:2 (1:0)
Голы: Шене 41 - Тео Эрнандес 52, Кессье 57 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Шене 90+3

«Дженоа»: Раду, Ромеро, Сапата, Кришито (Бираски 11), Гильоне, Шене, Радованович, Паяч, Лерагер (Пандев 88), Куаме, Пинамонти (Фавилли 73)
Главный тренер: Андреацолли Аурелио.

«Милан»: Рейна, Калабрия, Дуарте, Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Билья, Чалханоглу (Лукас Пакета 46), Сусо, Пёнтек (Рафаэл Леау 46), Бонавентура (Конти 81)
Главный тренер: Джампаоло Марко.

Предупреждения: Сапата 23, Калабрия 43, Билья 62, Лерагер 64, Шене 67, Калабрия 79, Лукас Пакета 84, Ромеро 89

Удаления: Сапонара 45+2, Бираски 56, Калабрия 79

Напомним, что в прошлом туре «Милан» уступил «Фиорентине».

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Все комментарии
milan-f
milan-f ответил Так Себе Аналитик
   594 / 1019
сегодня в 01:14


Ну ты понял=)
milan-f
milan-f ответил Так Себе Аналитик
   594 / 1019
сегодня в 01:09
Ладно, нет смысла 94ся. Ливеры на 95 минуте с пенки забивают. Ну ладно. У Милана тоже много пенок в последнее время. Но посмотрев на таблицу, уверен, что иы судей не покупаем ..Пентек такой голеадор, как Роналду был в 3,5 года ну и физрук у руля.. Ладно. Заканчиваю. Удачи тебе и твоей команде!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил milan-f
   10 / 1019
сегодня в 00:44
Потому что он так себе аналитик
Слава богу, ты тут не решаешь, что мне писать, а что нет. Я сам болел за "Милан" достаточно долго, чтобы спокойно относится к критике, и Серия А вообще вторая по просмотрам у меня после АПЛ, а, может, и первая. Я просто не понимаю, как можно защищать судейские победы, и все. В Англии судьи тоже, бывают, тупят и портят игры, но они не делают это систематически, и судья подряд не судит несколько матчей МЮ, к примеру, и чтобы в каждом матче у соперников МЮ при этом происходили левые удаления, как делал Мариани с "Интером" и как он в любом случае заруинил ход матча сегодня.
milan-f
milan-f ответил ziborock
   594 / 1019
сегодня в 00:38
Потому что он так себе аналитик
milan-f
milan-f ответил Так Себе Аналитик
   594 / 1019
сегодня в 00:36
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил ziborock
       10 / 1019
    сегодня в 00:30
    А я ведь прав оказался!)))
    Лооол) Я в Италии болел за "Юве" (Дель Пьеро персонально скорее), "Милан" (конечно, команда Анчи, где, пожалуй, был выжат максимум из всех игроков), "Рому" Раньери, но сейчас, когда я вижу, что за клоунада происходит, я только смеюсь над всеми этими Мариани, Абиссо)
    ziborock
    ziborock ответил Так Себе Аналитик
       27 / 1019
    сегодня в 00:28
    Лол, у меня пригорает, что Серия А в такое судейское УГ скатилась, а в данный момент я в серии А ни за какую команду не болею персонально. Но, если вам нравятся левые победы, то флаг вам в одно место)) Насчет "Спартака" уж совсем смешно, как у меня может пригорать от команды, которая в ФНЛ собралась, судя по всему?))
    А я ведь прав оказался!)))
    VIPded
    VIPded
       71 / 1019
    сегодня в 00:26
    Молодчаги россонери!!! Рейна так вааще!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил ziborock
       10 / 1019
    сегодня в 00:25
    И от Спартака и от Милана у тебя пригорает и это радует!)))
    Лол, у меня пригорает, что Серия А в такое судейское УГ скатилась, а в данный момент я в серии А ни за какую команду не болею персонально. Но, если вам нравятся левые победы, то флаг вам в одно место)) Насчет "Спартака" уж совсем смешно, как у меня может пригорать от команды, которая в ФНЛ собралась, судя по всему?))
    ziborock
    ziborock ответил Так Себе Аналитик
       27 / 1019
    сегодня в 00:23
    Там видно, что он коснулся руки игрока "Милана", и изменил направление. До того, как он в нее попал, он направления не менял.
    И от Спартака и от Милана у тебя пригорает и это радует!)))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Ozabot
       10 / 1019
    сегодня в 00:13
    Где там левый пеналь? Со всех сторон повтор показали, прекрасно видно, что мяч коснулся руки и изменил направление. А вот в случае с Рейной, он мог пеналь и не назначать. Вон весь АПЛ так играет, и ничего.
    Там видно, что он коснулся руки игрока "Милана", и изменил направление. До того, как он в нее попал, он направления не менял.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       84 / 1019
    сегодня в 00:13
    Молодцы надо возврашаться в лч.
    Ozabot
    Ozabot ответил Abbath
       487 / 1019
    сегодня в 00:12
    Уж лучше бы в очередной раз проиграли, чем побеждать подобным образом. Глядишь, и физрука уволили бы незамедлительно. Один Леау порадовал, перспективный парень.
    Да уволят уже точно. Вместе с Мальдини и Бобаном. Возьмут обратно Гаттузо, потому что знают, что ты уже по нему очень скучаешь )))
    Ozabot
    Ozabot ответил Так Себе Аналитик
       487 / 1019
    сегодня в 00:09
    Проблема в том, что "Милан" свой левый пенальти забил, а "Дженоа" не забил. Поэтому без левых пенальти совсем счет был бы 1-1 (или хуже, потому что "Милан" еще и в большинстве играл часть времени). Это не очевидно?
    Где там левый пеналь? Со всех сторон повтор показали, прекрасно видно, что мяч коснулся руки и изменил направление. А вот в случае с Рейной, он мог пеналь и не назначать. Вон весь АПЛ так играет, и ничего.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Ozabot
       10 / 1019
    сегодня в 00:06
    А с Мариани счет мог быть 2-2, если бы назначенный им пенальти на последней минуте забили. В чем проблема?
    Проблема в том, что "Милан" свой левый пенальти забил, а "Дженоа" не забил. Поэтому без левых пенальти совсем счет был бы 1-1 (или хуже, потому что "Милан" еще и в большинстве играл часть времени). Это не очевидно?
    Abbath
    Abbath
       765 / 1019
    сегодня в 00:03
    Уж лучше бы в очередной раз проиграли, чем побеждать подобным образом. Глядишь, и физрука уволили бы незамедлительно. Один Леау порадовал, перспективный парень.
    Ozabot
    Ozabot ответил Так Себе Аналитик
       487 / 1019
    вчера в 23:59
    Не хочу обсуждать отношение Мариани к тому или иному клубу сейчас, но то, что результат 1-2 - очередной шедевр именно его имени, это факт. Я не понимаю, как, имея VAR, можно судить, как будто ты его не имеешь и еще и выпил перед матчем поллитра? Какая там красная карточка и пенальти одновременно были? Без Мариани счет бы был 1-1) Почему Мариани судит подряд один за одним только матчи миланских клубов?) Федерация футбола Италии не позорилась бы и отстранила этого клоуна от работы.
    А с Мариани счет мог быть 2-2, если бы назначенный им пенальти на последней минуте забили. В чем проблема?
    djaich
    djaich
       520 / 1019
    вчера в 23:56
    Дни Джампаоло в Милане сочтены - за семь туров всего три мяча с игры: первый, Чалханоглу, получился лишь в результате грубейшей ошибки защитников, оставивших его одного, а мячи Леао и Эрнандеса были исключительно плодами сольных проходов данных футболистов. Диагноз - за счет командных комбинаций Милан забить не может, игры в атаке нет в принципе. Ну а Дженоа это даже не плохая, а ужасная на данный момент по игре команда, где почти все прострелы да разрезающие передачи в штрафную прерывались отскоком от ближайшего защитника Милана, именно в которых они почему то были направлены, а удары по воротам, почти без исключения, шли на многие метры выше.
    Zenit_84
    Zenit_84
       216 / 1019
    вчера в 23:55
    Наконец-то
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       299 / 1019
    вчера в 23:55
    Отставка откладывается
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил dino-hsv
       10 / 1019
    вчера в 23:54
    летят 0:1 --> 2 красные сопернику --> 2:1 классика
    Ну, там одна красная сопернику на поле, а одна сидящему на лавке

    Но зарешал все равно Мариани левым пенальти и удалением, так что один фиг эти китайцы в долю с интеровскими зашли.
    dino-hsv
    dino-hsv
       102 / 1019
    вчера в 23:54
    летят 0:1 --> 2 красные сопернику --> 2:1
    классика
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Так Себе Аналитик
       9 / 1019
    вчера в 23:52
    Не хочу обсуждать отношение Мариани к тому или иному клубу сейчас, но то, что результат 1-2 - очередной шедевр именно его имени, это факт. Я не понимаю, как, имея VAR, можно судить, как будто ты его не имеешь и еще и выпил перед матчем поллитра? Какая там красная карточка и пенальти одновременно были? Без Мариани счет бы был 1-1) Почему Мариани судит подряд один за одним только матчи миланских клубов?) Федерация футбола Италии не позорилась бы и отстранила этого клоуна от работы.
    Не отстранят, китайский спонсор не велит)
    milan-f
    milan-f
       594 / 1019
    вчера в 23:52
    А кто такой Сапонара? Соккер а? Вообще вообще ннт слов. Снова пенка ло|оол. Печальное зрелище. Увы
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       9 / 1019
    вчера в 23:51
    Аха-ха), Мариани стал настоящей легендой миланских середняков.

    А Шоне настигла карма за беспредел с Ювентусом.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       10 / 1019
    вчера в 23:51
    Не хочу обсуждать отношение Мариани к тому или иному клубу сейчас, но то, что результат 1-2 - очередной шедевр именно его имени, это факт.

    Я не понимаю, как, имея VAR, можно судить, как будто ты его не имеешь и еще и выпил перед матчем поллитра?

    Какая там красная карточка и пенальти одновременно были?

    Без Мариани счет бы был 1-1)

    Почему Мариани судит подряд один за одним только матчи миланских клубов?)

    Федерация футбола Италии не позорилась бы и отстранила этого клоуна от работы.
    Captain Paolo
    Captain Paolo
    вчера в 23:50
    И разве это можно назвать победой?
    zubila
    zubila
       813 / 1019
    вчера в 23:47
    Эпическое сражение
    773sergeytank
    773sergeytank
       82 / 1019
    вчера в 23:47
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