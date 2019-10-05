«Милан» одержал волевую победу над «Дженоа», Рейна отбил пенальти

«Милан» обыграл «Дженоа» в матче 7-го тура чемпионата Италии.
«Милан» (9 очков) располагается на 11-м месте, «Дженоа» (5 очков) занимает предпоследнее место.
Генуя, стадион Луиджи Феррарис
«Дженоа» - «Милан» 1:2 (1:0)
Голы: Шене 41 - Тео Эрнандес 52, Кессье 57 (пенальти)
Нереализованный пенальти: Шене 90+3
«Дженоа»: Раду, Ромеро, Сапата, Кришито (Бираски 11), Гильоне, Шене, Радованович, Паяч, Лерагер (Пандев 88), Куаме, Пинамонти (Фавилли 73)
Главный тренер: Андреацолли Аурелио.
«Милан»: Рейна, Калабрия, Дуарте, Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Билья, Чалханоглу (Лукас Пакета 46), Сусо, Пёнтек (Рафаэл Леау 46), Бонавентура (Конти 81)
Главный тренер: Джампаоло Марко.
Предупреждения: Сапата 23, Калабрия 43, Билья 62, Лерагер 64, Шене 67, Калабрия 79, Лукас Пакета 84, Ромеро 89
Удаления: Сапонара 45+2, Бираски 56, Калабрия 79
Напомним, что в прошлом туре «Милан» уступил «Фиорентине».
Ну ты понял=)
Ну ты понял=)
Но зарешал все равно Мариани левым пенальти и удалением, так что один фиг эти китайцы в долю с интеровскими зашли.
Но зарешал все равно Мариани левым пенальти и удалением, так что один фиг эти китайцы в долю с интеровскими зашли.
классика
классика
А Шоне настигла карма за беспредел с Ювентусом.
А Шоне настигла карма за беспредел с Ювентусом.
Я не понимаю, как, имея VAR, можно судить, как будто ты его не имеешь и еще и выпил перед матчем поллитра?
Какая там красная карточка и пенальти одновременно были?
Без Мариани счет бы был 1-1)
Почему Мариани судит подряд один за одним только матчи миланских клубов?)
Федерация футбола Италии не позорилась бы и отстранила этого клоуна от работы.
Я не понимаю, как, имея VAR, можно судить, как будто ты его не имеешь и еще и выпил перед матчем поллитра?
Какая там красная карточка и пенальти одновременно были?
Без Мариани счет бы был 1-1)
Почему Мариани судит подряд один за одним только матчи миланских клубов?)
Федерация футбола Италии не позорилась бы и отстранила этого клоуна от работы.
https://youtu.be/fObv8owM_Uw