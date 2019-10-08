Заха: «Я игрок „Кристал Пэлас“, ни о чем другом не думаю»

Полузащитник «Кристал Пэлас» рассказал о том, как он реагировал на трансферные слухи летом. Ранее имя футболиста связывали с переходом в «Наполи».

Я игрок «Кристал Пэлас», я просто пытаюсь выступать в меру своих возможностей. Я не думаю ни о чем другом, я просто принимаю свое положение. Сезон начался хорошо, я доволен командой.

Всё, что я могу делать, так это выступать поле. В прошлом сезоне я поставил себе цель - 10 голов, и я достиг этой цели, чему и был очень рад. Надеюсь, что в новом сезоне я тоже смогу достичь своих целей. Это единственное, о чем я думаю.