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Заха: «Я игрок „Кристал Пэлас“, ни о чем другом не думаю»

сегодня, 11:44

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха рассказал о том, как он реагировал на трансферные слухи летом. Ранее имя футболиста связывали с переходом в «Наполи»

Я игрок «Кристал Пэлас», я просто пытаюсь выступать в меру своих возможностей. Я не думаю ни о чем другом, я просто принимаю свое положение. Сезон начался хорошо, я доволен командой. 

Всё, что я могу делать, так это выступать поле. В прошлом сезоне я поставил себе цель - 10 голов, и я достиг этой цели, чему и был очень рад. Надеюсь, что в новом сезоне я тоже смогу достичь своих целей. Это единственное, о чем я думаю. 

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sir_Alex
sir_Alex
   34 / 1000
сегодня в 12:07
Вечно перспективный.
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