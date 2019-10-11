Дзюба: «Захави опять забил что ли?»

Нападающий сборной России прокомментировал бомбардирскую гонку в отборе к Евро-2020, в частности, противостояние с нападающим Израиля :

У Захави десять голов, а у меня восемь? Он опять, что ли, забил?! Что он ест? Я поражаюсь вообще.

Но задачи стать лучшим бомбардиром нет, задача — чтобы сборная попала на Евро. Для нашей страны это праздник, мы хотим туда попасть, ведь как минимум две игры будут дома.