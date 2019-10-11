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Дзюба: «Захави опять забил что ли?»

11 октября 2019, 08:09
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал бомбардирскую гонку в отборе к Евро-2020, в частности, противостояние с нападающим Израиля Эраном Захави:

У Захави десять голов, а у меня восемь? Он опять, что ли, забил?! Что он ест? Я поражаюсь вообще.

Но задачи стать лучшим бомбардиром нет, задача — чтобы сборная попала на Евро. Для нашей страны это праздник, мы хотим туда попасть, ведь как минимум две игры будут дома.

Ранее главный тренер сборной России прокомментировал победу над Шотландией. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
11 октября в 16:32
У Захави уже шесть лет какая-то запредельная результативность - сначала в Израиле, а потом и в китайской Суперлиге. Так что вопрос что он такое ест действительно актуальный.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил kolpankolpan
   12 / 797
11 октября в 12:59
От Кипра бы отскочить.Дикий автобус.
Киприоты удивляют!!!
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 12:47
В игре с Сан-Марино наверстает.
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
11 октября в 12:19
Дзюба переходи на хумус
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
11 октября в 11:11
Мое мнение Дзюба сможет забить более десяти мечей
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил cska1948
   44 / 797
11 октября в 10:51
А что, Дзюба пообещал, что непременно забьёт бельгийцам?
Да нет, просто хотелось бы поглядеть, на стОящие команды он тоже горазд ,или все больше по колхозным ?
cska1948
cska1948 ответил сулейман шлагбаум 1
   45 / 797
11 октября в 10:10
Ты Бельгии забей парочку... Ладно, один, хотя бы. Он один бельгийцам будет остальных твоих восьми стоить. Только вот кажется мне, что на бельгийцев ты языком только и горазд.
А что, Дзюба пообещал, что непременно забьёт бельгийцам?
удав
удав
11 октября в 09:59
1 место в снайперской гонке было бы приятным бонусом к выходу на евро)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 797
11 октября в 09:11
Ты Бельгии забей парочку... Ладно, один, хотя бы. Он один бельгийцам будет остальных твоих восьми стоить. Только вот кажется мне, что на бельгийцев ты языком только и горазд.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Leha-ha50
   235 / 797
11 октября в 09:07
В играх с Кипром и Маринкой вполне можно наверстать!!!
От Кипра бы отскочить.Дикий автобус.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
11 октября в 08:25
В играх с Кипром и Маринкой вполне можно наверстать!!!
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