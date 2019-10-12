Д. Комбаров дебютировал в кино в роли милиционера

вчера, 20:17

Защитник «Крыльев Советов» поделился эмоциями от дебюта в кино.

Дмитрий сыграл милиционера в фильме «Перевод с немецкого». Картина выйдет на канале «Россия 1» в 2020 году.

Друзья мои! Верьте в мечты! Рад поделиться с вами важной и приятной новостью: попробовал себя в роли актера в военном фильме! Новые эмоции! Новые впечатления! Новый опыт! Новые возможности! Только вперёд!



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