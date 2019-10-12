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Д. Комбаров дебютировал в кино в роли милиционера

вчера, 20:17

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от дебюта в кино.

Дмитрий сыграл милиционера в фильме «Перевод с немецкого». Картина выйдет на канале «Россия 1» в 2020 году.

Друзья мои! Верьте в мечты! Рад поделиться с вами важной и приятной новостью: попробовал себя в роли актера в военном фильме! Новые эмоции! Новые впечатления! Новый опыт! Новые возможности! Только вперёд!
 

Также недавно Комбаров рассказал, почему решил уйти из «Спартака»,

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ОВВ74
ОВВ74 ответил Байкал-38
сегодня в 07:13
Байкал сам попкарем на зоне служишь, незашквареный )))
Байкал-38
Байкал-38
   151 / 867
сегодня в 06:40
Изначально фильм обречён на провал!
Надо было комедию или драму снять, когда мент переодевается в свинью, а потом когда его попёрли, в кино обратно в мента переодевается. Очередной зашквар Комбарова.
ЮЗИК
ЮЗИК
   210 / 867
вчера в 22:06
Талант просто какой то
МапС
МапС
   328 / 867
вчера в 21:59
Осталось токо Кокорину и Мамаеву дебютировать в кино. Они убегают - Комбаров догоняет.
cska plus
cska plus
   2 / 867
вчера в 21:22
Актёрские и цирковые данные прививают в спартаке неплохо.
Abris
Abris
   105 / 867
вчера в 20:51
Закончил тарасовскую театральную школу.
Eddja
Eddja
   48 / 867
вчера в 20:37
Не пошел бы к свиньям годы губить, уже стал бы знаменитой кинозвездой.
морозз
морозз
   30 / 867
вчера в 20:34
Старое динамовское прошлое даёт знать, кинороль для Димы уже давно лежала на полке!
EAGinLE
EAGinLE
   21 / 867
вчера в 20:32
О как
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 867
вчера в 20:26
Талантливый человек зачастую талантлив во многом.....
Удачной кинокарьеры....
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