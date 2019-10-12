Д. Комбаров дебютировал в кино в роли милиционера

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от дебюта в кино.
Дмитрий сыграл милиционера в фильме «Перевод с немецкого». Картина выйдет на канале «Россия 1» в 2020 году.
Друзья мои! Верьте в мечты! Рад поделиться с вами важной и приятной новостью: попробовал себя в роли актера в военном фильме! Новые эмоции! Новые впечатления! Новый опыт! Новые возможности! Только вперёд!
Друзья мои! Верьте в мечты! Рад поделиться с вами важной и приятной для меня новостью: Я попробовал себя в роли актера в военном фильме! Новые эмоции ! Новые впечатления! Новый опыт! Новые возможности! Только вперёд ! #комбаров #дмитрийкомбаров #kombarov #dmitrykombarov #23
Также недавно Комбаров рассказал, почему решил уйти из «Спартака»,
Надо было комедию или драму снять, когда мент переодевается в свинью, а потом когда его попёрли, в кино обратно в мента переодевается. Очередной зашквар Комбарова.
Надо было комедию или драму снять, когда мент переодевается в свинью, а потом когда его попёрли, в кино обратно в мента переодевается. Очередной зашквар Комбарова.
Удачной кинокарьеры....
Удачной кинокарьеры....