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Санчесу может потребоваться операция

сегодня, 16:21
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия0 : 0Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Итальянская пресса сообщает, что нападающему «Интера» Алексису Санчесу может понадобиться операция. 

Футболист вчера получил травму в товарищеском матче против команды Колумбии. Федерация футбола Чили подтвердила, что у форварда диагностирован вывих сухожилий лодыжки.

Сегодня спортсмена отправили в Милан, где он в ближайшее время пройдет МРТ, после которого станет известно, нужно ли будет хирургическое вмешательство. 

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   113 / 851
сегодня в 18:00
ИНТЕР-есно,а за чей счёт будет операция? Интер, МЮ,Чили - но негоже,такому игроку тратиться из своего кармана.
Скорее всего свитер откажется от допрасходов.
в предсезонке,Санчес-панчес,тоже вроде бы травмирован был за сборную или в концовке сезона,точно не помню.
STVA 1
STVA 1
   115 / 851
сегодня в 17:10
Здоровья ! Не прет ему последнее время.
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 17:01
Снова не везёт Алексису.
Eddja
Eddja
   54 / 851
сегодня в 16:55
Здоровья Санчесу!
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