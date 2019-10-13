Санчесу может потребоваться операция

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Итальянская пресса сообщает, что нападающему «Интера» может понадобиться операция.

Футболист вчера получил травму в товарищеском матче против команды Колумбии. Федерация футбола Чили подтвердила, что у форварда диагностирован вывих сухожилий лодыжки.