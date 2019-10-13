Санчесу может потребоваться операция

Итальянская пресса сообщает, что нападающему «Интера» Алексису Санчесу может понадобиться операция.
Футболист вчера получил травму в товарищеском матче против команды Колумбии. Федерация футбола Чили подтвердила, что у форварда диагностирован вывих сухожилий лодыжки.
Сегодня спортсмена отправили в Милан, где он в ближайшее время пройдет МРТ, после которого станет известно, нужно ли будет хирургическое вмешательство.
Скорее всего свитер откажется от допрасходов.
в предсезонке,Санчес-панчес,тоже вроде бы травмирован был за сборную или в концовке сезона,точно не помню.
Скорее всего свитер откажется от допрасходов.
в предсезонке,Санчес-панчес,тоже вроде бы травмирован был за сборную или в концовке сезона,точно не помню.