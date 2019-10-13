Губочан: «Скучаю по „Зениту“»

Бывший защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан рассказал о том, что скучает по России:
Скучаю по России, по друзьям, по открытости и откровенности русских. И по «Зениту» скучаю, правда. Провел большую часть карьеры там, и это останется со мной навсегда. Жалко, что не поиграл на ваших новых стадионах, но ничего. Знаете, сейчас говорю так, как будто уже завершаю карьеру, хотя я уверен, что еще нет.
Напомним, что в сентябре словак стал игроком кипрской «Омонии».
6 лет за Зенит, суперкубок УЕФА, два чемпионства, два суперкубка, кубок России.
Но с Виллаш-Боашем не сошелся...
6 лет за Зенит, суперкубок УЕФА, два чемпионства, два суперкубка, кубок России.
Но с Виллаш-Боашем не сошелся...
Тьфу на таких "талантов"
Тьфу на таких "талантов"