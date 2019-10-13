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Губочан: «Скучаю по „Зениту“»

вчера, 19:47

Бывший защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан рассказал о том, что скучает по России:

Скучаю по России, по друзьям, по открытости и откровенности русских. И по «Зениту» скучаю, правда. Провел большую часть карьеры там, и это останется со мной навсегда. Жалко, что не поиграл на ваших новых стадионах, но ничего. Знаете, сейчас говорю так, как будто уже завершаю карьеру, хотя я уверен, что еще нет.

Напомним, что в сентябре словак стал игроком кипрской «Омонии».

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Все комментарии
Valeron112
Valeron112
   204 / 801
сегодня в 00:32
Искренне человек сказал , зачёт .
iri13
iri13
   57 / 801
вчера в 21:46
Томаш, о тебе только хорошие воспоминания..удачи!
Leningrad 84
Leningrad 84
   246 / 801
вчера в 21:42
Томаш был классный защитник. И человек порядочный
6 лет за Зенит, суперкубок УЕФА, два чемпионства, два суперкубка, кубок России.
Но с Виллаш-Боашем не сошелся...
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   345 / 801
вчера в 20:26
Такое ощущение, что все только вчера родились, и сразу на соккер полезли, строчить ересь, которая тупо "нравица"!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   182 / 801
вчера в 20:25
Ну да, теперь не Губочан, а Губозакачан аххах
oleg3k
oleg3k
   222 / 801
вчера в 20:16
По народным деньгам ты скучаешь,а не по России.
Eddja
Eddja
   53 / 801
вчера в 20:15
По свиням и коням мало кто скучает.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   79 / 801
вчера в 20:01
в матче с Амкаром в 2016 году я навсегда запомнил его "питерское" поведение. Отказался прост оиграть и...больше не играл. На травму сваливать даже не пытался
Тьфу на таких "талантов"
Лакшери
Лакшери ответил cska plus
   235 / 801
вчера в 20:00
Как Зоран
cska plus
cska plus
   2 / 801
вчера в 19:57
Скучает по бабкам.
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