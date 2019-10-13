Губочан: «Скучаю по „Зениту“»

Бывший защитник «Зенита» и «Динамо» рассказал о том, что скучает по России:

Скучаю по России, по друзьям, по открытости и откровенности русских. И по «Зениту» скучаю, правда. Провел большую часть карьеры там, и это останется со мной навсегда. Жалко, что не поиграл на ваших новых стадионах, но ничего. Знаете, сейчас говорю так, как будто уже завершаю карьеру, хотя я уверен, что еще нет.