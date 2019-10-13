Локателли: «Обидно, что покинул „Милан“. Скучаю по нему»

Полузащитник «Сассуоло» рассказал, что до сих пор думает о «Милане», воспитанником которого он является:

Гол в ворота «Ювентуса» в 2016 году кардинально изменил мою жизнь. Почувствовал себя известным. Однако это не всегда хорошо. От меня стали ждать подвигов. А когда не получалось, то критики яростно нападали на меня. Переживал и страдал от этого, но теперь ментально я стал сильнее.

До сих пор обидно, что покинул «Милан». Очень скучаю по команде и фанатам. Игра на «Сан-Сиро» всегда является особенной для меня.