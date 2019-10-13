ГлавнаяНовости

Локателли: «Обидно, что покинул „Милан“. Скучаю по нему»

сегодня, 17:23

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли рассказал, что до сих пор думает о «Милане», воспитанником которого он является:

Гол в ворота «Ювентуса» в 2016 году кардинально изменил мою жизнь. Почувствовал себя известным. Однако это не всегда хорошо. От меня стали ждать подвигов. А когда не получалось, то критики яростно нападали на меня.  Переживал и страдал от этого, но теперь ментально я стал сильнее.

До сих пор обидно, что покинул «Милан». Очень скучаю по команде и фанатам. Игра на «Сан-Сиро» всегда является особенной для меня.

Весной 21-летний итальянец говорил, что мечтает выступать за «Ювентус».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Раноккья: «Буду благодарен Спаллетти всю жизнь»
Сегодня, 16:23 Комментарии3
Буффон рассказал о поведении Роналду в «Ювентусе»
Сегодня, 15:59 Комментарии8
Идеальный клуб для главного таланта футбола
Сегодня, 15:30Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Слухи«Ювентус» не жалеет о продаже Кина
Сегодня, 15:00 Комментарии7
Моуриньо не хотел видеть Фреда в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 11:19 Комментарии8
Рамос: «Очень больно терять очки на последних секундах»
Сегодня, 00:43 Комментарии9
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100