Италия разгромила Лихтенштейн

Сборная Италии одержала крупную победу над Лихтенштейном в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Италия (24 очка) располагается на первом месте в своей группе, Лихтенштейн (2 очка) - последний.
Вадуц, стадион Райнпарк
Лихтенштейн - Италия 0:5 (0:1)
Голы: Бернардески 2, Белотти 70, Романьоли 77, Эль-Шаарави 82, Белотти 90+2
Лихтенштейн: Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Хофер, Геппель, Бюхель, Йылдыз (Вольфингер 83), Польверино (Фрик 56), Хаслер, Саланович, Губзер (Фрик 63)
Главный тренер: Колвидссон Хельги.
Италия: Сиригу, Ди Лоренцо, Манчини, Романьоли, Бираги (Бонуччи 88), Дзаньоло (Эль-Шаарави 63), Кристанте, Верратти, Бернардески (Тонали 74), Белотти, Грифо
Главный тренер: Манчини Роберто.
Предупреждения: Рехштайнер 3, Тонали 84
В параллельном матче Испания сыграла вничью со шведами и вышла на Евро-2020.