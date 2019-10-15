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Италия разгромила Лихтенштейн

вчера, 23:42
ЛихтенштейнЛоготип футбольный клуб Лихтенштейн0 : 5Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Италии одержала крупную победу над Лихтенштейном в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Италия (24 очка) располагается на первом месте в своей группе, Лихтенштейн (2 очка) - последний.

Вадуц, стадион Райнпарк

Лихтенштейн - Италия 0:5 (0:1)
Голы: Бернардески 2, Белотти 70, Романьоли 77, Эль-Шаарави 82, Белотти 90+2

Лихтенштейн: Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Хофер, Геппель, Бюхель, Йылдыз (Вольфингер 83), Польверино (Фрик 56), Хаслер, Саланович, Губзер (Фрик 63)
Главный тренер: Колвидссон Хельги.

Италия: Сиригу, Ди Лоренцо, Манчини, Романьоли, Бираги (Бонуччи 88), Дзаньоло (Эль-Шаарави 63), Кристанте, Верратти, Бернардески (Тонали 74), Белотти, Грифо
Главный тренер: Манчини Роберто.

Предупреждения: Рехштайнер 3, Тонали 84

В параллельном матче Испания сыграла вничью со шведами и вышла на Евро-2020.

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Все комментарии
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч ответил Объективное мнение
   152 / 837
сегодня в 00:46
Класс италии не оспорим даже с физруком
Даже с Лихтенштейном)
Объективное мнение
Объективное мнение
   100 / 837
сегодня в 00:13
Класс италии не оспорим даже с физруком
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил Князь сажал врагов на посох
   391 / 837
вчера в 23:55
Конечно, ведь обыгран не кто-нибудь там, а сам Лихтенштейн. Это вам не шахматы, тут мозгами работать надо.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   7 / 837
вчера в 23:46
Это серьёзная заявка на победу в финальной части. Аха-ха)
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