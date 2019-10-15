Фарерские острова обыграли Мальту

вчера, 23:48

Сборная Фарерских островов одержала победу над Мальтой в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Фарерские острова и Мальта имеют в своем активе по 3 очка и делят между собой последнее и предпоследнее места.

Торсхавн, стадион Торсвеллур

Фарерские острова - Мальта 1:0 (0:0)

Гол: Балдвинссон 71

Фарерские острова: Нильсен, Ватнсдаль, Грегерсен, Балдвинссон, Даниэльсен, Олсен, Ханссон, Давидсен (Фредериксберг 85), Ватнамар, Эдмундссон (Эгилссон 90+3), Бьярталид (Ольсен 65)

Главный тренер: Ольсен Ларс.

Мальта: Бонелло, Мускат, Агиус, Борг, Мобон , Мускат (Зерафа 87), Греч , Велла, Мифсуд (Эффйонг 71), Фенеч (Гамбин 71), Нвоко

Главный тренер: Фарруджа Рей.

Предупреждения: Мобон 22, Борг 75

В параллельном матче Испания сыграла вничью со шведами и вышла на Евро-2020.