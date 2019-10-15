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Фарерские острова обыграли Мальту

вчера, 23:48
Фарерские островаЛоготип футбольный клуб Фарерские острова1 : 0Логотип футбольный клуб МальтаМальтаМатч завершен

Сборная Фарерских островов одержала победу над Мальтой в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Фарерские острова и Мальта имеют в своем активе по 3 очка и делят между собой последнее и предпоследнее места.

Торсхавн, стадион Торсвеллур

Фарерские острова - Мальта 1:0 (0:0)
Гол: Балдвинссон 71

Фарерские острова: Нильсен, Ватнсдаль, Грегерсен, Балдвинссон, Даниэльсен, Олсен, Ханссон, Давидсен (Фредериксберг 85), Ватнамар, Эдмундссон (Эгилссон 90+3), Бьярталид (Ольсен 65)
Главный тренер: Ольсен Ларс.

Мальта: Бонелло, Мускат, Агиус, Борг, Мобон , Мускат (Зерафа 87), Греч , Велла, Мифсуд (Эффйонг 71), Фенеч (Гамбин 71), Нвоко
Главный тренер: Фарруджа Рей.

Предупреждения: Мобон 22, Борг 75

В параллельном матче Испания сыграла вничью со шведами и вышла на Евро-2020.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   143 / 837
сегодня в 01:07
И те и другие взаимовыполнили задачу на отбор - остались мелкие детали.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 837
сегодня в 00:17
Я бы хотел посмотреть этот матч с трибун
Объективное мнение
Объективное мнение
   100 / 837
сегодня в 00:12
В игре двух равных команд команда хозяйка выиграла
Землянин
Землянин
   323 / 837
сегодня в 00:01
Как они в одну группу то попали О_о
Битва карликов))))
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