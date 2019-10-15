Румыния упустила победу над Норвегией

Сборная Румынии сыграла вничью с командой Норвегии в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Румыния (14 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Норвегия (11 очков) - четвертая.
Бухарест, стадион Национальный
Румыния - Норвегия 1:1 (0:0)
Голы: Митрицэ 62 - Серлот 90+2
Нереализованный пенальти: Пушкаш 52
Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Рус, Неделчару, Банку, Марин, Антон (Бордеану 84), Деяк, Станчу, Митрицэ (Нистор 78), Пушкаш (Андоне 63)
Главный тренер: Контра Космин.
Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Ховланд, Аэр, Алисами, Йохансен (Серлот 46), Берге, Хенриксен (Антонсен Норманн 81), Сельнес (Йонсен 67), Кинг, Эдегор
Главный тренер: Лагербек Ларс.
Предупреждения: Бензар 43, Нистор 80
В параллельном матче Испания сыграла вничью со шведами и вышла на Евро-2020.