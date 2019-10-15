ГлавнаяНовости

Румыния упустила победу над Норвегией

вчера, 23:45
РумынияЛоготип футбольный клуб Румыния1 : 1Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

Сборная Румынии сыграла вничью с командой Норвегии в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Румыния (14 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Норвегия (11 очков) - четвертая.

Бухарест, стадион Национальный

Румыния - Норвегия 1:1 (0:0)
Голы: Митрицэ 62 - Серлот 90+2

Нереализованный пенальти: Пушкаш 52

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Рус, Неделчару, Банку, Марин, Антон (Бордеану 84), Деяк, Станчу, Митрицэ (Нистор 78), Пушкаш (Андоне 63)
Главный тренер: Контра Космин.

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Ховланд, Аэр, Алисами, Йохансен (Серлот 46), Берге, Хенриксен (Антонсен Норманн 81), Сельнес (Йонсен 67), Кинг, Эдегор
Главный тренер: Лагербек Ларс.

Предупреждения: Бензар 43, Нистор 80

В параллельном матче Испания сыграла вничью со шведами и вышла на Евро-2020.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Латвия уступила Израилю
Вчера, 23:56 Комментарии4
Грузия пропустила два мяча от Гибралтара
Вчера, 23:53 Комментарии4
Греция одержала победу над сборной Боснии и Герцеговины
Вчера, 23:50 Комментарии2
Фарерские острова обыграли Мальту
Вчера, 23:48 Комментарии4
Италия разгромила Лихтенштейн
Вчера, 23:42 Комментарии4
Швейцария обыграла Ирландию
Вчера, 23:37 ВидеоКомментарии0
Обсудить
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   143 / 837
сегодня в 00:06
Взаимно аннигилировали друг друга.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100