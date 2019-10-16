Лосано развеял опасения насчет своей травмы

Форвард «Наполи» и сборной Мексики Ирвинг Лосано развеял опасения насчет повреждения лодыжки, полученного им во время матча против Панамы (3:1).
Вскоре после поединка Лосано сообщил журналистам, что повреждение не является серьезным и отметил, что чувствует себя хорошо. Ожидается, что нападающий сыграет за «Наполи» против «Вероны» в ближайшую субботу.
Отметим, что во время окна для матчей сборных травмировались несколько статусных игроков. В частности, получил серьезное повреждение форвард ПСЖ и национальной команды Бразилии Неймар.