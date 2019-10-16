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Лосано развеял опасения насчет своей травмы

сегодня, 19:24

Форвард «Наполи» и сборной Мексики Ирвинг Лосано развеял опасения насчет повреждения лодыжки, полученного им во время матча против Панамы (3:1).

Вскоре после поединка Лосано сообщил журналистам, что повреждение не является серьезным и отметил, что чувствует себя хорошо. Ожидается, что нападающий сыграет за «Наполи» против «Вероны» в ближайшую субботу.

Отметим, что во время окна для матчей сборных травмировались несколько статусных игроков. В частности, получил серьезное повреждение форвард ПСЖ и национальной команды Бразилии Неймар.

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