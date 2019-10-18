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Градиленко - о назначении Тедеско: «Хуже „Спартаку“ уже не будет»

сегодня, 19:41

Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Градиленко прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

Я отношусь к этому назначению очень спокойно, потому что хуже в любом случае не будет, кого ни поставь. Хуже просто некуда. Но у Тедеско незавидная роль: возглавить команду прямо по ходу сезона и экстренно знакомиться с футболистами. Тем более многие уезжали в свои сборные, так что он поработал с ними всего два-три дня. Хорошо ещё «Спартаку» предстоит встретиться дома с «Рубином». Это должно помочь. Все-таки некая встряска с приходом нового тренера произойдет. Да и футболисты перед своими болельщиками будут стараться реабилитироваться.

В мае генеральным директором клуба стал Томас Цорн, который очень хорошо знает немецкий футбол, и Тедеско — явно его креатура. Видимо, Цорн уверен, что новому тренеру по силам выправить ситуацию. На мой взгляд, подобные кадровые решения после прихода нового генерального директора в «Спартак» напрашивались.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   5 / 835
сегодня в 20:02
Хуже может стать конебомжам...
Ладожский
Ладожский
   173 / 835
сегодня в 19:58
Лучше тоже не будет, все равно идти в пердив.
cska plus
cska plus
   2 / 835
сегодня в 19:43
Хочет сказать хуже некуда? А ФНЛ?
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