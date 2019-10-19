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Головаш: «Тедеско? Давно не понимаю логику руководителей „Спартака“»

сегодня, 09:46

Известный украинский агент Андрей Головаш, работающий на немецком рынке, поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

Тедеско до «Шальке» неплохо зарекомендовал себя в «Эрцгебирге», сохранив этому клубу прописку во второй Бундеслиге. Затем в «Шальке» ему предоставили полный карт-бланш. И он им не воспользовался.

Второе место? И что? При ресурсах «Шальке» это не стало сенсацией. Он приходил не на пустое место, у команды был потенциал. Зато следующий чемпионат Тедеско завалил. Вот и непонятно, какой из сезонов показал истинный уровень этого тренера – первый или второй, в середине которого его уволили.

«Спартак»? Я даже себе этот вопрос не задаю. Давно не понимаю логику руководителей «Спартака» и многих других российских топ-клубов. Что ими движет, зачастую остается загадкой.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 832
сегодня в 10:22
Короче бунт на корабле, тут два варианта либо фриц очень хорош, что доставляет огромную зависть хрющачьим старпёрам и их окружению либо действительно физрук, через пару игр увидим.
mihaluch
mihaluch
   66 / 832
сегодня в 10:15
А если, что маловероятно, добьётся успеха, что будут говорить эти скептики?
Остапчук 67
Остапчук 67
   352 / 832
сегодня в 10:08
Это еще что за ГМО?
ABir
ABir
   198 / 832
сегодня в 10:02
Украинский агент! Дальше можно было не читать
Дима Головашич
Дима Головашич
   469 / 832
сегодня в 10:01
Раскачивают как могут.
Swinsi
Swinsi ответил Mangur
   530 / 832
сегодня в 09:59
Без комментариев
А где твои комментарии по всему чату?
BBK33
BBK33
   710 / 832
сегодня в 09:52
Еще не начал тренировать, а "эксперты" уже похоронили. Титова назначьте, он очень хочет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Mangur
   19 / 832
сегодня в 09:50
Без комментариев
Аналогично!!!
Mangur
Mangur
   448 / 832
сегодня в 09:48
Без комментариев
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