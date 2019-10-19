Головаш: «Тедеско? Давно не понимаю логику руководителей „Спартака“»

Известный украинский агент Андрей Головаш, работающий на немецком рынке, поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» .

Тедеско до «Шальке» неплохо зарекомендовал себя в «Эрцгебирге», сохранив этому клубу прописку во второй Бундеслиге. Затем в «Шальке» ему предоставили полный карт-бланш. И он им не воспользовался.

Второе место? И что? При ресурсах «Шальке» это не стало сенсацией. Он приходил не на пустое место, у команды был потенциал. Зато следующий чемпионат Тедеско завалил. Вот и непонятно, какой из сезонов показал истинный уровень этого тренера – первый или второй, в середине которого его уволили.

«Спартак»? Я даже себе этот вопрос не задаю. Давно не понимаю логику руководителей «Спартака» и многих других российских топ-клубов. Что ими движет, зачастую остается загадкой.