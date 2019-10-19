Байрамян: «Никто не думал, что мы будем делить первое место»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал об изменениях в команде в новом сезоне.
Вернувшись из аренды, начал работать с командой на сборах. Понял, что мы наигрываем, какие футболисты меня окружают. Ни в чем нельзя быть уверенным, когда ты играешь по схеме 5-3-2 (как мы играли в «Рубине»), а потом переходишь на более атакующую… Но поскольку все детство и молодость я выступал на позиции крайнего полузащитника, мне эта схема по душе. С воодушевлением тренировался на сборах, мне все нравилось. Надеялся, что так и будет. Мы все притирались друг к другу, налаживали связи... И никто не думал, что мы будем делить первое место после 12-го тура. Это однозначно. Но то, что тренер от нас требовал и на сборах, и в контрольных матчах, у нас иногда получается. И сейчас в чемпионате, слава богу, все идет пока как надо.
Ранее Байрамян заявил, что команда постарается помочь Элдору Шомуродову стать лучшим бомбардиром РПЛ.
Карпин не тот человек, который нужен "Ростову".
Карпин не тот человек, который нужен "Ростову".