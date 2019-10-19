Байрамян: «Никто не думал, что мы будем делить первое место»

Полузащитник «Ростова» рассказал об изменениях в команде в новом сезоне.

Вернувшись из аренды, начал работать с командой на сборах. Понял, что мы наигрываем, какие футболисты меня окружают. Ни в чем нельзя быть уверенным, когда ты играешь по схеме 5-3-2 (как мы играли в «Рубине»), а потом переходишь на более атакующую… Но поскольку все детство и молодость я выступал на позиции крайнего полузащитника, мне эта схема по душе. С воодушевлением тренировался на сборах, мне все нравилось. Надеялся, что так и будет. Мы все притирались друг к другу, налаживали связи... И никто не думал, что мы будем делить первое место после 12-го тура. Это однозначно. Но то, что тренер от нас требовал и на сборах, и в контрольных матчах, у нас иногда получается. И сейчас в чемпионате, слава богу, все идет пока как надо.