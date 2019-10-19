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Байрамян: «Никто не думал, что мы будем делить первое место»

сегодня, 09:16

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал об изменениях в команде в новом сезоне. 

Вернувшись из аренды, начал работать с командой на сборах. Понял, что мы наигрываем, какие футболисты меня окружают. Ни в чем нельзя быть уверенным, когда ты играешь по схеме 5-3-2 (как мы играли в «Рубине»), а потом переходишь на более атакующую… Но поскольку все детство и молодость я выступал на позиции крайнего полузащитника, мне эта схема по душе. С воодушевлением тренировался на сборах, мне все нравилось. Надеялся, что так и будет. Мы все притирались друг к другу, налаживали связи... И никто не думал, что мы будем делить первое место после 12-го тура. Это однозначно. Но то, что тренер от нас требовал и на сборах, и в контрольных матчах, у нас иногда получается. И сейчас в чемпионате, слава богу, все идет пока как надо.

Ранее Байрамян заявил, что команда постарается помочь Элдору Шомуродову стать лучшим бомбардиром РПЛ.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   76 / 832
сегодня в 10:14
В этом туре подотстанут.
Василий 50
Василий 50
   560 / 832
сегодня в 10:13
Скоро все закончится.
Карпин не тот человек, который нужен "Ростову".
Трезвый повар
Трезвый повар
   224 / 832
сегодня в 09:58
У Ростова 8 место по бюджету среди всех команд премьер лиги. Так что локальное 2 место можно считать успехом
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   569 / 832
сегодня в 09:45
Так бывает. У Лестера в АПЛ например. На один сезон может получиться, не больше. Системы там нет.
Ладожский
Ладожский
   171 / 832
сегодня в 09:28
Это не на долго.
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