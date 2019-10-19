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Байрамян: «Мамаева приняли хорошо, никаких шуток»

сегодня, 09:10

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о том, как приняли в команде хавбека Павла Мамаева

Шутки про Мамаева? Все намного проще. У нас внутри команды есть свои подколки, шутки и атмосфера просто замечательная. И если в интернете гуляет какой-то троллинг, то в команде эти темы никто ни разу не поднимал. А Пашу все хорошо приняли, о чем уже неоднократно говорил. Никаких проблем и шуток на эту тему.

Ранее Байрамян заявил, что команда постарается помочь Элдору Шомуродову стать лучшим бомбардиром РПЛ.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
   224 / 832
сегодня в 10:01
Мамаев хорошо работает на тренировках. Тренеры им пока довольны
ermak6848
ermak6848
   115 / 832
сегодня в 09:39
ну, что сказать - не прибавить - не убавить фк " РОСТОВ " -"ПAПА"...
VIPded
VIPded
   43 / 832
сегодня в 09:32
Паша теперь там смотрящий, небось...)))
МапС
МапС
   152 / 832
сегодня в 09:25
Целый год шутили, хватит. Удачи Мамаю в Ростове.
Lazurny
Lazurny
   31 / 832
сегодня в 09:14
Как бы Мамаев над вами не пошутил.
mihaluch
mihaluch
   66 / 832
сегодня в 09:14
А какие шутки могут быть с паханом?
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