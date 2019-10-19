Байрамян: «Мамаева приняли хорошо, никаких шуток»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о том, как приняли в команде хавбека Павла Мамаева.
Шутки про Мамаева? Все намного проще. У нас внутри команды есть свои подколки, шутки и атмосфера просто замечательная. И если в интернете гуляет какой-то троллинг, то в команде эти темы никто ни разу не поднимал. А Пашу все хорошо приняли, о чем уже неоднократно говорил. Никаких проблем и шуток на эту тему.
Ранее Байрамян заявил, что команда постарается помочь Элдору Шомуродову стать лучшим бомбардиром РПЛ.