Байрамян: «Мамаева приняли хорошо, никаких шуток»

Полузащитник «Ростова» рассказал о том, как приняли в команде хавбека .

Шутки про Мамаева? Все намного проще. У нас внутри команды есть свои подколки, шутки и атмосфера просто замечательная. И если в интернете гуляет какой-то троллинг, то в команде эти темы никто ни разу не поднимал. А Пашу все хорошо приняли, о чем уже неоднократно говорил. Никаких проблем и шуток на эту тему.