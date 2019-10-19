Ибрагимович прокомментировал возможное возвращение в Италию

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном возвращении в итальянскую Серию А.
Италия – мой второй дом. Выслушаю все предложения, но при этом я хочу преследовать главную цель. Если я вернусь, хотелось бы бороться за скудетто.
Ибрагимович станет свободным агентом в декабре, когда у него истечет контракт с нынешним клубом. Активно ходят слухи о возвращении форварда в Италию, где он выступал за ряд именитых клубов. В частности, недавно СМИ сообщали об интересе к Ибрагимовичу со стороны «Фиорентины».