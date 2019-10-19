Ибрагимович прокомментировал возможное возвращение в Италию

сегодня, 11:12

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» высказался о возможном возвращении в итальянскую Серию А.

Италия – мой второй дом. Выслушаю все предложения, но при этом я хочу преследовать главную цель. Если я вернусь, хотелось бы бороться за скудетто.