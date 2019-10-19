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Ибрагимович прокомментировал возможное возвращение в Италию

сегодня, 11:12

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном возвращении в итальянскую Серию А.

Италия – мой второй дом. Выслушаю все предложения, но при этом я хочу преследовать главную цель. Если я вернусь, хотелось бы бороться за скудетто.

Ибрагимович станет свободным агентом в декабре, когда у него истечет контракт с нынешним клубом. Активно ходят слухи о возвращении форварда в Италию, где он выступал за ряд именитых клубов. В частности, недавно СМИ сообщали об интересе к Ибрагимовичу со стороны «Фиорентины».

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
   387 / 832
сегодня в 11:15
    Князь опять вернулся
    Князь опять вернулся
       300 / 832
    сегодня в 11:15
    Если хочет бороться, то это Рим, Турин, Флоренция или Неаполь.
    karnager
    karnager
       199 / 832
    сегодня в 11:14
    В Барсу на скамейку, чтобы выдавал подзатыльники карликам
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