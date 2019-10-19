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Тренер «Вулверхэмптона» назвал абсурдным расписание игр команды в АПЛ

сегодня, 10:45

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту раскритиковал расписание игр в АПЛ на рождественский период.

Это абсурдно, это нелепо. У «Вулверхэмптона» и так уже больше матчей в сезоне, чем у остальных команд Премьер-Лиги, а теперь нам предстоит перенести этот абсурдный график с 45 часами между двумя играми.

Согласно недавно утвержденным изменениям в расписании игр АПЛ, «волки» встретятся с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» 27 декабря и 29 декабря соответственно. При этом промежуток между стартовыми свистками в этих поединках составит всего 44 часа 45 минут.

Стоит отметить, что «Вулверхэмптон» начал сезон еще в июле – команда играла в квалификации Лиги Европы.

Напомним, что ранее рождественский график матчей в АПЛ раскритиковал и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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holms918
holms918
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сегодня в 10:56
Держитесь, и всё будет хорошо.
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