Тренер «Вулверхэмптона» назвал абсурдным расписание игр команды в АПЛ

сегодня, 10:45

Главный тренер «Вулверхэмптона» раскритиковал расписание игр в АПЛ на рождественский период.

Это абсурдно, это нелепо. У «Вулверхэмптона» и так уже больше матчей в сезоне, чем у остальных команд Премьер-Лиги, а теперь нам предстоит перенести этот абсурдный график с 45 часами между двумя играми.

Согласно недавно утвержденным изменениям в расписании игр АПЛ , «волки» встретятся с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» 27 декабря и 29 декабря соответственно. При этом промежуток между стартовыми свистками в этих поединках составит всего 44 часа 45 минут.

Стоит отметить, что «Вулверхэмптон» начал сезон еще в июле – команда играла в квалификации Лиги Европы.