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Докампо: «Возможно, мы заслужили немного большего в матче со „Спартаком“»

сегодня, 19:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал результат выездного матча 13-го тура чемпионата России с московским «Спартаком».

Мы провели хорошую, интересную встречу. У нас было преимущество, мы владели мячом, но не могли забить, не реализовывали моменты.

Насколько серьёзна травма Данченко? На него наступили. Пока не знаем, на сколько он выбыл.

Когда мы берём одно очко в матче со «Спартаком» на выезде - это повод быть довольными. Но учитывая, как складывалась игра, мы, возможно, заслужили немного большего. Что касается Тедеско, не мне оценивать его работу.

Сложно ли было готовиться к матчу, учитывая, что мы не знали, как соперник будет играть? Да, у нас не было информации. И надо было готовиться ко всему. А это всегда труднее. Понятно, что мы знали, как играл «Шальке» при Тедеско. То, что они отдадут нам инициативу с начала матча, для нас стало чуть-чуть сюрпризом. Соперник учитывал нашу проблему перехода из атаки в оборону, рассчитывал на быстрые атаки. «Спартак» правильно изучал нас.

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Все комментарии
ABir
ABir
   156 / 842
сегодня в 19:15
Гол вы в концовке заслуживали, если бы не кривые ноги игроков Спартака!
cska plus
cska plus
   2 / 842
сегодня в 19:15
Надо было свои шансы использовать.
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