Сульшер выразил уверенность в Магуайре перед матчем с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает, что защитник «красных дьяволов» Харри Магуайр способен справиться с атакой «Ливерпуля» в предстоящей встрече команд.
Магуайр уже показал, насколько он хорош. Он регулярно демонстрирует свое мастерство. Но, конечно, когда играешь за МЮ, на тебя оказывается серьезное давление в больших матчах. При этом я нисколько не сомневаюсь, что Харри хорошо сыграет с «Ливерпулем».
Отметим, что о предстоящем матче МЮ – «Ливерпуль» также высказался наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.