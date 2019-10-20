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Сульшер выразил уверенность в Магуайре перед матчем с «Ливерпулем»

сегодня, 12:56
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль18:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает, что защитник «красных дьяволов» Харри Магуайр способен справиться с атакой «Ливерпуля» в предстоящей встрече команд.

Магуайр уже показал, насколько он хорош. Он регулярно демонстрирует свое мастерство. Но, конечно, когда играешь за МЮ, на тебя оказывается серьезное давление в больших матчах. При этом я нисколько не сомневаюсь, что Харри хорошо сыграет с «Ливерпулем».

Отметим, что о предстоящем матче МЮ – «Ливерпуль» также высказался наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

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