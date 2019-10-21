Жардим: «Без Головина команда смогла добиться результата, это очень хорошо»

Главный тренер «Монако» прокомментировал победу в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Ренном». Матч пропускал российский полузащитник из-за дисквалификации.

Эта победа очень важна, потому что после поражения от «Монпелье» мы должны были показать иную игру. Этот успех позволяет нам обрести больше уверенности и улучшить свою позицию в таблице.

Наши футболисты показали, что у них есть игровой запас. Без Головина, Желсона и Балло-Туре команда смогла добиться результата. Это очень хорошая новость для нас.

Если не брать в расчет предыдущий сезон, то «Монако» — команда, которая больше всех забивает в Лиге 1. Это наша философия. Теперь нам нужно улучшаться во всех аспектах оборонительной игры.