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Жардим: «Без Головина команда смогла добиться результата, это очень хорошо»

вчера, 08:25
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 2Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Ренном». Матч пропускал российский полузащитник Александр Головин из-за дисквалификации.

Эта победа очень важна, потому что после поражения от «Монпелье» мы должны были показать иную игру. Этот успех позволяет нам обрести больше уверенности и улучшить свою позицию в таблице.

Наши футболисты показали, что у них есть игровой запас. Без Головина, Желсона и Балло-Туре команда смогла добиться результата. Это очень хорошая новость для нас.

Если не брать в расчет предыдущий сезон, то «Монако» — команда, которая больше всех забивает в Лиге 1. Это наша философия. Теперь нам нужно улучшаться во всех аспектах оборонительной игры.

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Союзник противников
Союзник противников
   17 / 891
вчера в 13:24
В тексте другой подтекст,пардон за тафталогию,но в заголовке стиль должен быть стандартный :"Ювентус без Роналду победил...", "Барселона" без Месси победила...".А чё,иначе какой срач получится из пустого сообщения??? Никакой...
vastudio
vastudio
   211 / 891
вчера в 12:07
Так вот какой секрет успеха! Не ставить Головина в основу и всё будет чудесно!))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   403 / 891
вчера в 11:35
Это даже не винтик в команде, а так...шайбочка).
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   101 / 891
вчера в 10:23
Дошло, ***** !
КЭТиК
КЭТиК
   103 / 891
вчера в 09:28
Теперь можно Головина и в запасе подержать.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   541 / 891
вчера в 09:22
типо он намекает что головастик не нужен
Остапчук 67
Остапчук 67
   260 / 891
вчера в 08:57
Может он и не нужен?
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 08:33
Головин важный игрок в Монако, это не может не радовать нас.
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 08:33
Удачи Жардиму!
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