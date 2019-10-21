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«Манчестер Сити» намерен удержать Стерлинга повышением зарплаты

вчера, 13:10

Руководство «Манчестер Сити» надеется сохранить нападающего Рахима Стерлинга в команде.

Отмечается, что «горожане» намерены повысить заработную плату своему главному звёздному игроку до 450 тыс. евро в неделю.

Ранее сообщалось, что представитель Стерлинга встретился с руководством «Реала».

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Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777
   71 / 891
вчера в 18:25
Ниочем темка..
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   177 / 891
вчера в 15:20
Ливерпульцы сделали из бегунка человечка,сидел бы шас в тюрьме,цену себе надо знать.
ДСА
ДСА
   256 / 891
вчера в 14:25
Больше ничем его не удержишь.
Igo0rek
Igo0rek ответил fanliverpoolfan 2
   272 / 891
вчера в 14:22
Ты когда-нибудь пластинку сменишь?
Igo0rek
Igo0rek ответил Don Nerazzurri
   272 / 891
вчера в 14:21
Откуда ты знаешь, может быть я тайный инвестор Манчестер Сити.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   125 / 891
вчера в 14:18
Я думаю удержат
Василий 50
Василий 50
   614 / 891
вчера в 14:14
Опять деньги...
allemz
allemz ответил Igo0rek
   18 / 891
вчера в 14:07
Не многовато ли?
Санчес и Погба по 500к получают, ничего не делая, а тут по сути повышка в 450к одному из лидеров команды. Видел его стату? 16 матчей, 13 голов + 7 ассистов.
Если что, Реал намного больше предлагает, Зизандер вцепился в него и хочет подписать. Не знаю иных примеров, чтобы как-то по другому удерживали игроков.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   177 / 891
вчера в 14:04
Мешок есть мешок что еше сказать 450 тыс евро в неделью бегунку жирновата будет.
EAGinLE
EAGinLE
   72 / 891
вчера в 14:02
Все возможно.
Abris
Abris
   213 / 891
вчера в 13:53
Негр будет доить постоянно.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил Igo0rek
   267 / 891
вчера в 13:29
Не многовато ли?
Тебе платить?
Igo0rek
Igo0rek
   272 / 891
вчера в 13:27
Не многовато ли?
sihafazatron
sihafazatron
   19 / 891
вчера в 13:18
не надо брать пример с соседей
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