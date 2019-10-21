«Манчестер Сити» намерен удержать Стерлинга повышением зарплаты

Руководство «Манчестер Сити» надеется сохранить нападающего Рахима Стерлинга в команде.
Отмечается, что «горожане» намерены повысить заработную плату своему главному звёздному игроку до 450 тыс. евро в неделю.
Ранее сообщалось, что представитель Стерлинга встретился с руководством «Реала».
Если что, Реал намного больше предлагает, Зизандер вцепился в него и хочет подписать. Не знаю иных примеров, чтобы как-то по другому удерживали игроков.
Если что, Реал намного больше предлагает, Зизандер вцепился в него и хочет подписать. Не знаю иных примеров, чтобы как-то по другому удерживали игроков.