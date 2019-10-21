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Тедеско: «„Спартак“ хочет играть в атаку»

вчера, 20:19

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что «красно-белые» хотят играть в атаку.

Конечно, мы хотим играть в атаку. К сожалению, в матче с «Рубином» этого не было. Отчасти это обусловлено тем, что команда находится не в той ситуации. Нужно работать. Однозначно, наша цель заключается в том, чтобы атаковать, в составе много молодых, голодных до атаки игроков.

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
   64 / 891
вчера в 23:54
Хотеть не вредно!
27-го Доменико нам продемонстрирует игру в атаку с Локо...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   125 / 891
вчера в 22:02
Кто Спартаку не дает играть в атаке
Армейская душа
Армейская душа ответил ziborock
   50 / 891
вчера в 21:49
По моему по русски написал "8ударов В СТВОР"! Конским языком к сожалению не владею!)
Ого! 8 в створ! А из них сколько вратарь отразил, а не те, что докатилось - парочка? Да и то - в конце второго тайма, потому что 80% времени все смотрели на автобус в исполнении свиней )))
ziborock
ziborock ответил Армейская душа
   25 / 891
вчера в 21:26
Ого - 8! А в створ хоть раз попали?
По моему по русски написал "8ударов В СТВОР"!
Конским языком к сожалению не владею!)
SHMEL
SHMEL
   34 / 891
вчера в 21:10
Ага,в матче с рубином мы это заметили...😂как пищевик стремится атаковать
Comentarios
Comentarios
   268 / 891
вчера в 21:09
Кононов тоже хотел в атакующий футбол играть. Чем закончилось все знают. Правильно делает что золотую середину ищет
wingback
wingback
   223 / 891
вчера в 21:05
Очевидно, что спартак хочет в пердив...
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 21:01
Ахахахах! Как с Рубином?
Армейская душа
Армейская душа ответил ziborock
   50 / 891
вчера в 20:56
Спартак нанес Рубину 8 ударов в створ ворот а ЦСКА Уфе - 4! Кто из этих двух команд автобус ясно всем!)))
Ого - 8! А в створ хоть раз попали?
ziborock
ziborock ответил blitz
   25 / 891
вчера в 20:51
Хочет играть в атаку припарковывая двухэтажный автобус.
Спартак нанес Рубину 8 ударов в створ ворот а ЦСКА Уфе - 4!
Кто из этих двух команд автобус ясно всем!)))
Михалыч 75
Михалыч 75 ответил Jeck Denielse
   411 / 891
вчера в 20:48
С "Шальке" против МС чтоль в атаку не наигрался ???
у нас в Германии , с того помятного матча , Шальке 04 превратилось в Шальке 07
VIPded
VIPded
   41 / 891
вчера в 20:46
Да он шутник!)))
mihaluch
mihaluch
   36 / 891
вчера в 20:44
Играть в атаку в следующем сезоне "Спартак" в пердиве будет.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   13 / 891
вчера в 20:37
Похоже этот физрук ещё тот физрук :)))
oFANATo
oFANATo
   106 / 891
вчера в 20:30
Мало хотеть, надо ещё моч.
номер 12
номер 12
   215 / 891
вчера в 20:26
Вот вы смеетесь, а Тедеско со своим автобусом приведет Спартак к чемпионству.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 891
вчера в 20:26
С "Шальке" против МС чтоль в атаку не наигрался ???
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   39 / 891
вчера в 20:24
Тедеска: "спартак будет играть в атаку как на Энфилде: мы вам забьем сколько сможем, а пропустим сколько хотите"
Romkurch
Romkurch
   31 / 891
вчера в 20:22
Атака почему-то всегда переходит в автобусную игру.
blitz
blitz
   154 / 891
вчера в 20:21
Хочет играть в атаку припарковывая двухэтажный автобус.
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