Тедеско: «„Спартак“ хочет играть в атаку»

Главный тренер «Спартака» заявил, что «красно-белые» хотят играть в атаку.

Конечно, мы хотим играть в атаку. К сожалению, в матче с «Рубином» этого не было. Отчасти это обусловлено тем, что команда находится не в той ситуации. Нужно работать. Однозначно, наша цель заключается в том, чтобы атаковать, в составе много молодых, голодных до атаки игроков.