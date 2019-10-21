Тедеско: «„Спартак“ хочет играть в атаку»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что «красно-белые» хотят играть в атаку.
Конечно, мы хотим играть в атаку. К сожалению, в матче с «Рубином» этого не было. Отчасти это обусловлено тем, что команда находится не в той ситуации. Нужно работать. Однозначно, наша цель заключается в том, чтобы атаковать, в составе много молодых, голодных до атаки игроков.
27-го Доменико нам продемонстрирует игру в атаку с Локо...
27-го Доменико нам продемонстрирует игру в атаку с Локо...
Конским языком к сожалению не владею!)
Конским языком к сожалению не владею!)
Кто из этих двух команд автобус ясно всем!)))
Кто из этих двух команд автобус ясно всем!)))