ГлавнаяНовости

Габулов: «Максименко еще надо много работать над собой»

вчера, 20:48

Президент «Алании» и бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением о вратаре «Спартака» Александре Максименко.

Максименко — молодой вратарь, и ему ещё надо много работать над собой. Но прогресс в надёжности по сравнению с прошлым сезоном у него есть. В «Спартаке» играть сложно, ведь оборона команды в этом сезоне не отличается уверенностью. Но и качество игры команды зависит от подсказа вратаря. Когда в «Спартаке» всё успокоится, тогда, может, и вратарь будет смотреться надёжнее.

В матче с «Рубином» Александр выглядел здорово. Он своевременно играл на выходах — например, в первом тайме снял мяч с головы соперника. Очень непростой эпизод для голкипера — это я знаю по своему опыту. Такие моменты не выглядят эффектно, зато очень важны в игре. Конечно, нельзя не отметить и спасение на последних минутах, когда «Рубин» мог вырвать победу – головой с линии вратарской удар наносил Уремович. Мяч не летел прямо в угол, но Александр здорово сложился, а потом ногами отбил его в сторону.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тедеско: «Рассчитываю, что мы обретем стабильность»
Вчера, 22:26 Комментарии18
Тедеско: «Нам очень понравился Бакаев в центре поля»
Вчера, 21:16 Комментарии2
Тедеско объяснил, почему он решил возглавить «Спартак»
Вчера, 21:04 Комментарии11
Тедеско: «Зобнин - хорошо оснащенный технически игрок»
Вчера, 20:58 Комментарии1
Тедеско: «„Спартак“ хочет играть в атаку»
Вчера, 20:19 Комментарии20
Антон Миранчук: «У „Ювентуса“ очень мощная атака, но с ними можно играть»
Вчера, 19:48 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Землянин
Землянин
   160 / 891
вчера в 23:52
Успехов)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   39 / 891
вчера в 20:55
С центра уже научился пропускать, теперь нужно из чужой вратарской
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100