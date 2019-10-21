Габулов: «Максименко еще надо много работать над собой»

Президент «Алании» и бывший голкипер сборной России поделился мнением о вратаре «Спартака» .

Максименко — молодой вратарь, и ему ещё надо много работать над собой. Но прогресс в надёжности по сравнению с прошлым сезоном у него есть. В «Спартаке» играть сложно, ведь оборона команды в этом сезоне не отличается уверенностью. Но и качество игры команды зависит от подсказа вратаря. Когда в «Спартаке» всё успокоится, тогда, может, и вратарь будет смотреться надёжнее.

В матче с «Рубином» Александр выглядел здорово. Он своевременно играл на выходах — например, в первом тайме снял мяч с головы соперника. Очень непростой эпизод для голкипера — это я знаю по своему опыту. Такие моменты не выглядят эффектно, зато очень важны в игре. Конечно, нельзя не отметить и спасение на последних минутах, когда «Рубин» мог вырвать победу – головой с линии вратарской удар наносил Уремович. Мяч не летел прямо в угол, но Александр здорово сложился, а потом ногами отбил его в сторону.