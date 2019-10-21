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Тедеско: «Зобнин - хорошо оснащенный технически игрок»

вчера, 20:58

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высоко оценил навыки полузащитника команды Романа Зобнина.

Знаю, что Зобнин играл на позиции крайнего защитника. На этой неделе он присоединится к команде, мы посмотрим, что получится. Он хорошо оснащённый технически игрок. У нас много игроков на позицию нападающего. За пять дней сложно получить полную картину. Важно, чтобы футболисты понимали, что если они будут выкладываться на полную, значит они будут получать шанс. На построение команды нужно определённое время. Я не стремлюсь к тому, что владеть 70% времени мячом, я стремлюсь к давлению на соперника, чтобы мы больше били по воротам.

Ранее Тедеско заявил, что «Спартак» хочет играть в атаку.

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azures
azures
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вчера в 22:04
Это так, но его загубили в спартаке.
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