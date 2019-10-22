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Кейн: «Играть в Лиге чемпионов против лучших клубов нелегко»

сегодня, 11:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда22:00 Не начался

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился ожиданиями в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой». 

Планка, которую мы установили в последние 4-5 лет, очень высока. Сейчас дела идут не так хорошо, люди постоянно об этом говорят. Этот сезон складывается для нас не столь удачно, как в последние годы. Играть в Лиге чемпионов против лучших клубов нелегко, но мы уже стали одним из таких клубов.

Наши результаты в последнее время не радуют. Мы все хотим выигрывать матчи, но сейчас в моей жизни и жизни клуба новый вызов. Мы пытаемся изменить ситуацию к лучшему. Путь к успеху не будет безоблачным, на этом пути будут трудности, и мы должны их преодолеть.

В прошлой Лиге чемпионов у нас на этом этапе очков было даже меньше. Если сумеем победить, то окажемся в лучшей позиции, чем были после третьего тура в прошлом году, а ведь мы в итоге дошли до финала. Надо верить в себя и биться друг за друга.

Напомним, что в прошлом матче ЛЧ «шпоры» пропустили от «Баварии» 7 мячей. 

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cska plus
cska plus
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сегодня в 12:20
Уже ЦЗ боятся несчастные.
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