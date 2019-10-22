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Фавр прокомментировал игру «Интера» в текущем сезоне

вчера, 21:07
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)Боруссия22:00 Не начался

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр высказался об «Интере», с которым «шмели» вскоре сыграют в Лиге чемпионов.

Нам предстоит встреча с сильным соперником. «Интер» впечатлил в матче с «Ювентусом». Мы также видели их недавнюю победу над «Сассуоло» со счетом 4:3. В нынешнем сезоне «Интер» играет по схемам «3-5-2» или «3-4-1-2». Мы хорошо изучили соперника – он очень эффективен и способен качественно защищаться, но у каждой команды есть как сильные, так и слабые стороны.

Напомним, что ранее ожиданиями от матча против «Боруссии» поделился наставник «Интера» Антонио Конте.

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