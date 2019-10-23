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Боярский: «Игроки „Зенита“ вообще не бегали»

вчера, 22:23

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение команды от «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Есть сравнивать сегодняшний матч «Зенита» со вчерашней игрой «Локомотива», то «Локо» играл гораздо лучше. Сегодня игроки вообще не бегали, допустили огромное количество неточностей, особенно, если сравнивать с игрой против «Ростова». Полная растерянность. Такое ощущение сложилось, что игроки не знакомы друг с другом.

Несмотря на то, что сегодняшняя игра расстроила всех болельщиков, у «Зенита» есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно готовиться к следующим играм.

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Все комментарии
112910415
112910415
   30 / 859
сегодня в 05:29
игрокам сказали, что это не полуфинал ... стало не интересно
cska plus
cska plus
   4 / 859
сегодня в 02:11
Все силы оставили с Ростовом, во всё виноваты ростовчане.
cska plus
cska plus
   4 / 859
сегодня в 02:10
Даже клоун об этом говорит.
oFANATo
oFANATo
   72 / 859
сегодня в 00:31
Это вам не из офсайда Ростову забивать. Здесь бегать надо.
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   7 / 859
сегодня в 00:15
А почему он тут ?)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Морозовский
   153 / 859
сегодня в 00:10
Да твой "Зенит" никогда не бегает, а против "Ростова" бегал Карась! Победители хреновы!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответил Морозовский
       153 / 859
    сегодня в 00:07
    Да твой "Зенит" никогда не бегает, а против "Ростова" бегал Карась! Победители хреновы!
    ))
    Морозовский
    Морозовский
       12 / 859
    вчера в 23:58
    Да твой "Зенит" никогда не бегает, а против "Ростова" бегал Карась! Победители хреновы!
    Землянин
    Землянин
       192 / 859
    вчера в 23:20
    Выиграли - герои, проиграли - черти. В общем, как обычно...
    Faustello
    Faustello ответил mangoх12
       8 / 859
    вчера в 23:12
    это кто?
    Это Каналья, болеет за Тосно
    Сантус
    Сантус ответил mangoх12
       56 / 859
    вчера в 23:06
    это кто?
    папа Лизы Боярской:)
    mangoх12
    mangoх12
       7 / 859
    вчера в 23:05
    это кто?
    mihaluch
    mihaluch
       38 / 859
    вчера в 23:04
    Нормально играли, просто немцы были чуть-чуть точней
    Garrincha58
    Garrincha58
       312 / 859
    вчера в 23:00
      Лакшери
      Лакшери
         172 / 859
      вчера в 22:49
      В том то и дело, даже без мяча бегали меньше чем соперник. Сброд
      За адекватность
      За адекватность
         29 / 859
      вчера в 22:41
      Как удивительно. Даже здесь на соккере многие юзеры ( и я в их числе) отмечали, что на уровне РФПЛ, хватает класса игроков, по большей части, а по факту, скорости нет, любим пешком похаживать, на фоне РФПЛ технари, на фоне "Лейпцига" днари, футбол примитивен, тактика такая же. "Нужно готовиться к следующим играм." Все, что остается.
      starche
      starche
         275 / 859
      вчера в 22:40
      Мушкетёр прав.
      EAGinLE
      EAGinLE
         80 / 859
      вчера в 22:38
      Снова диарея у мушкетёра .
      Энвер Бекиров
      Энвер Бекиров
      вчера в 22:31
      Дартаньян ,..ты своём уме Зенит играл хорошо..,были моменты..,но второй гол..,это удача.,которая и решила судьбу...,в целом мы дома должны победить..,удачи нашим!)
      dimagas2
      dimagas2 ответил Сантус
         102 / 859
      вчера в 22:31
      Одним словом Миша-канальи....)
      Сантус
      Сантус
         56 / 859
      вчера в 22:25
      Одним словом Миша-канальи....)
      Footbolista
      Footbolista
         10 / 859
      вчера в 22:25
      Миша уже полез в шкаф за шарфиком Тосно...
      Виталий Козлов
      Виталий Козлов
         486 / 859
      вчера в 22:25
      Как же они могли бегать,если они обо76ись.
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