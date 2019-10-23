Боярский: «Игроки „Зенита“ вообще не бегали»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение команды от «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Есть сравнивать сегодняшний матч «Зенита» со вчерашней игрой «Локомотива», то «Локо» играл гораздо лучше. Сегодня игроки вообще не бегали, допустили огромное количество неточностей, особенно, если сравнивать с игрой против «Ростова». Полная растерянность. Такое ощущение сложилось, что игроки не знакомы друг с другом.

Несмотря на то, что сегодняшняя игра расстроила всех болельщиков, у «Зенита» есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно готовиться к следующим играм.