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Лукас Сантос: «Ганчаренко для меня как второй отец»

сегодня, 09:46

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос сравнил главного тренера армейцев Виктора Ганчаренко и наставника сборной Бразилии Тите.

С Тите я работал всего в течение нескольких дней. Здесь, в ЦСКА, я уже два месяца провожу бок-о-бок с тренером. Виктор Михалыч мне очень помогает, дает множество советов. Ганчаренко — как второй отец для меня. Я бы хотел его поблагодарить за все, что он делает для моего развития. Постараюсь отплатить ему за терпение и любовь своей качественной игрой.

Виктор Михалыч сразу сказал: «Лукас, ты — хороший футболист. С каждым разом я буду давать тебе больше и больше игрового времени, чтобы ты адаптировался к России». Кажется, я и правда прогрессирую. Когда мне выпадет шанс выйти в старте, постараюсь схватиться за эту возможность двумя руками и не упустить ее. Очень хочу играть в основе до конца сезона.

Ранее Лукас Сантос рассказал о проблемах расизма в футболе.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
   414 / 865
сегодня в 11:45
Жаль Лукаса ,влез в такое болото ,после этого болота Халк в сборную не призывается ,учти это.
drug01
drug01
   99 / 865
сегодня в 11:01
Лукас дерзай,! Удачи!!!
Великолепный
Великолепный
   563 / 865
сегодня в 10:37
Удачи Лукас!
ДСА
ДСА
   431 / 865
сегодня в 10:37
Нравится и слава богу.
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 10:26
Я понимаю если Обляков так сказал.
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 10:25
На ходу придумал.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   300 / 865
сегодня в 09:50
А Онопко как мать
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