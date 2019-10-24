Лукас Сантос: «У Фернандеса высочайший уровень»

Полузащитник ЦСКА оценил игру своего партнера по команде .

У Марио высочайший уровень. Хоть у сборной Бразилии тоже серьезная конкуренция, особенно в обороне, не сомневаюсь, что он играл бы у нас. Я вообще всегда следил за Фернандесом — еще до того, как он переехал в ЦСКА . Тем не менее, считаю, что Марио все сделал правильно. В России ему комфортно, все вокруг его просто обожают. Да и ваша сборная сейчас играет неплохо.