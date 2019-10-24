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Лукас Сантос: «У Фернандеса высочайший уровень»

сегодня, 10:45

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос оценил игру своего партнера по команде Марио Фернандеса.

У Марио высочайший уровень. Хоть у сборной Бразилии тоже серьезная конкуренция, особенно в обороне, не сомневаюсь, что он играл бы у нас. Я вообще всегда следил за Фернандесом — еще до того, как он переехал в ЦСКА. Тем не менее, считаю, что Марио все сделал правильно. В России ему комфортно, все вокруг его просто обожают. Да и ваша сборная сейчас играет неплохо.

Ранее Лукас Сантос сравнил главного тренера армейцев Виктора Ганчаренко и наставника сборной Бразилии Тите.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 865
сегодня в 14:39
Вот пример для тебя.Расти...работай над собой...Надеюсь и у тебя получится..
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 865
сегодня в 14:37
Лукас Сантос: «У Фернандеса высочайший уровень»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
А мужики то не знали!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   296 / 865
сегодня в 11:04
До игры, к сожалению, все звезды.
А крайний после игры всегда тренер.
oFANATo
oFANATo ответил cska plus
   50 / 865
сегодня в 11:02
Наш Супер Марио.
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 10:48
На то он и СуперМариО!
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