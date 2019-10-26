Варга: «Видел работу Слуцкого в „Витессе“ — это успешный тренер»

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о российском тренере «Витесса» .

Леонид больше общается с моим студентом Кристианом Эмиле. Кристиан говорит, что всё в порядке. Слуцкий — очень эмоциональный человек. Я с ним познакомился, когда он был тренером ФК «Москва». Я привозил туда Блохина. Потом у меня были хорошие отношения с руководством клуба, и привёз Петю Быстрова. Слуцкий даже спел, станцевал на его свадьбе. Он очень эмоциональный, и такие конфликты с ним в «Витессе» будут.

А вот Фергюсон просто дрался в раздевалке, а Марк Хьюз давал ему сдачи. Канчельскис говорил, что кулачные бои были. А потом сэр Алекс выходил и говорил, что его пацаны лучше всех.