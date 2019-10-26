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Варга: «Видел работу Слуцкого в „Витессе“ — это успешный тренер»

сегодня, 15:06

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о российском тренере «Витесса» Леониде Слуцком.

Леонид больше общается с моим студентом Кристианом Эмиле. Кристиан говорит, что всё в порядке. Слуцкий — очень эмоциональный человек. Я с ним познакомился, когда он был тренером ФК «Москва». Я привозил туда Блохина. Потом у меня были хорошие отношения с руководством клуба, и привёз Петю Быстрова. Слуцкий даже спел, станцевал на его свадьбе. Он очень эмоциональный, и такие конфликты с ним в «Витессе» будут.

А вот Фергюсон просто дрался в раздевалке, а Марк Хьюз давал ему сдачи. Канчельскис говорил, что кулачные бои были. А потом сэр Алекс выходил и говорил, что его пацаны лучше всех.

Видел работу Слуцкого в «Витессе» — это успешный тренер, и, уверен, у него хорошее будущее. В любом клубе он справится. Смотрите, Чалов достоин топ-5 АПЛ как игрок, так же и Слуцкий достоин топ-5 как тренер. Мой первый тренер, который меня в деревне в Закарпатье тренировал, был на уровне Моуриньо, Фергюсона, Клоппа. Дай бог, чтобы у Леонида всё получилось.

Ранее Шандор Варга на мастер-классе поделился мнением о работе главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   259 / 883
сегодня в 15:30
такс, ему больше не наливать))
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 883
сегодня в 15:22
Опохмелите его,и пусть снова выскажется. Потом отправьте его в Закарпатскую деревню на оздоровление.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 883
сегодня в 15:16
Ганчаренко - лучший тренер современности, Чалов достоин топ-5 АПЛ (лол, он мог бы быть на 6-м месте сейчас с КП)...
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