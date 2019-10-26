Президент «Брешии»: «Тонали стоит 300 млн евро»

Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что полузащитник его команды стоит 300 млн евро.

Его талант очевиден для всех, но по-настоящему особенным в Сандро является его улыбка. Он любит играть в футбол, все остальное его не интересует.

На днях его агент рассказал мне об оценке игрока в 50 млн евро. Я ответил, что для меня он стоит 300 млн евро, что означает, что я не хочу его продавать.