Президент «Брешии»: «Тонали стоит 300 млн евро»

Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что полузащитник его команды Сандро Тонали стоит 300 млн евро.
Его талант очевиден для всех, но по-настоящему особенным в Сандро является его улыбка. Он любит играть в футбол, все остальное его не интересует.
На днях его агент рассказал мне об оценке игрока в 50 млн евро. Я ответил, что для меня он стоит 300 млн евро, что означает, что я не хочу его продавать.
Кто им интересовался? Все крупные итальянские клубы. За границей - «Атлетико», ПСЖ, «Ман Сити».