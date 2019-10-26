ГлавнаяНовости

Президент «Брешии»: «Тонали стоит 300 млн евро»

сегодня, 13:03

Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что полузащитник его команды Сандро Тонали стоит 300 млн евро. 

Его талант очевиден для всех, но по-настоящему особенным в Сандро является его улыбка. Он любит играть в футбол, все остальное его не интересует. 

На днях его агент рассказал мне об оценке игрока в 50 млн евро. Я ответил, что для меня он стоит 300 млн евро, что означает, что я не хочу его продавать. 

Кто им интересовался? Все крупные итальянские клубы. За границей - «Атлетико», ПСЖ, «Ман Сити». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Вскоре Менди сможет играть регулярно»
Сегодня, 11:51 Комментарии0
Варга: «Я слежу за Ганчаренко — он лучший тренер современности»
Сегодня, 11:24 Комментарии11
Ловрен: «Я всегда буду в „Ливерпуле“, если понадоблюсь»
Сегодня, 11:20 Комментарии1
Тео Эрнандес прокомментировал работу с Пиоли
Сегодня, 11:13 Комментарии0
Фред: «Мы довольны выступлением в матче с „Ливерпулем“»
Сегодня, 10:46 Комментарии1
Давид Луис: «„Арсеналу“ следует сохранять спокойствие»
Сегодня, 09:30 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   59 / 884
сегодня в 13:13
Перейдет в Ювентус свободным игроком лет черес 20.
vastudio
vastudio
   151 / 884
сегодня в 13:08
250 млн. за улыбку?))
dimagas2
dimagas2
   64 / 884
сегодня в 13:08
Это как 2 Кулибали или 3 Белотти))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100