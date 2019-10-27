Клопп: «Не мечтаю о титуле АПЛ, в ноябре-декабре начнется безумие»

Главный тренер «Ливерпуля» порассуждал о борьбе за чемпионский титул английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Я не мечтаю о победе в Премьер-лиге. Также как не мечтал о финале Лиги чемпионов, а мы его выиграли! Сейчас наша команда находится в лучшем положении, чем можно было ожидать до начала сезона.

В команде создана прочная основа, с которой теперь нужно работать. Сложный период однажды наступит снова. Ноябрь, декабрь — начнется безумие. Нашей команде однажды понадобится удача, поскольку мы не можем влиять на все аспекты.

Можно повлиять на определённый момент в определённой игре. Именно это мы и пытаемся делать. «Ливерпуль» должен сражаться. Нет никаких гарантий. Все могут мечтать, но кто-то должен работать.