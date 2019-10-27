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Клопп: «Не мечтаю о титуле АПЛ, в ноябре-декабре начнется безумие»

сегодня, 09:18

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о борьбе за чемпионский титул английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Я не мечтаю о победе в Премьер-лиге. Также как не мечтал о финале Лиги чемпионов, а мы его выиграли! Сейчас наша команда находится в лучшем положении, чем можно было ожидать до начала сезона.

В команде создана прочная основа, с которой теперь нужно работать. Сложный период однажды наступит снова. Ноябрь, декабрь — начнется безумие. Нашей команде однажды понадобится удача, поскольку мы не можем влиять на все аспекты.

Можно повлиять на определённый момент в определённой игре. Именно это мы и пытаемся делать. «Ливерпуль» должен сражаться. Нет никаких гарантий. Все могут мечтать, но кто-то должен работать.

Также наставник мерсисайдцев поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Тоттенхэмом». 

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Все комментарии
igGA
igGA
   295 / 848
сегодня в 10:41
"Надо меньше проигрывать и больше выигрывать".
cska plus
cska plus
   12 / 848
сегодня в 10:17
Лукавит фриц!
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   427 / 848
сегодня в 10:09
в этом году хороший шанс выиграть апл
ДАША Д
ДАША Д
   235 / 848
сегодня в 09:50
Нужно просто выигрывать матч за матчем.
ilyafrom
ilyafrom
   260 / 848
сегодня в 09:46
Станет ли Ливерпуль чемпионом АПЛ? - Станет.
Когда? - ?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   153 / 848
сегодня в 09:44
Пора брать АПЛ.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   342 / 848
сегодня в 09:42
Увидим ваше безумие.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   168 / 848
сегодня в 09:30
Надеюсь, Сити выйдет на первое место до конца года)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 848
сегодня в 09:26
Оно и понятно, если ты уже купил арбитра, то зачем мечтать? Ахаха)
За тридцать лет накопили бабла, теперь нагло стимулируют арбитров в каждом туре АПЛ
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