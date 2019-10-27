Скиббе: «Месси сломал нос Адлеру на МЧМ-2005»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» U19 вспомнил о том, как в 2005 году во время молодежного чемпионата мира нападающий «Барселоны» сломал нос вратарю молодежной сборной Германии .

Самого талантливого игрока в своей карьере я увидел в 2005 году, когда молодежка сборной Германии под моим руководством встретилась с Аргентиной на ЧМ .

Лионелю Месси тогда было около 15 или 16 лет, но он уже выделялся на общем уровне. Он показывал невероятный футбол, хотя и сломал нос нашему вратарю Рене Адлеру, пробив по воротам.