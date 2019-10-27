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Скиббе: «Месси сломал нос Адлеру на МЧМ-2005»

сегодня, 08:46

Главный тренер дортмундской «Боруссии» U19 Михаэль Скиббе вспомнил о том, как в 2005 году во время молодежного чемпионата мира нападающий «Барселоны» Лионель Месси сломал нос вратарю молодежной сборной Германии Рене Адлеру.

Самого талантливого игрока в своей карьере я увидел в 2005 году, когда молодежка сборной Германии под моим руководством встретилась с Аргентиной на ЧМ.

Лионелю Месси тогда было около 15 или 16 лет, но он уже выделялся на общем уровне. Он показывал невероятный футбол, хотя и сломал нос нашему вратарю Рене Адлеру, пробив по воротам.

Отметим, что весной этого года Рене Адлер завершил карьеру игрока

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Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
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сегодня в 08:50
С юнных лет действовал подло и все сходило ему с рук
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