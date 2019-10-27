ГлавнаяНовости

Харатин: «Для нас ситуация в группе ЛЕ не самая простая»

сегодня, 09:12

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин оценил шансы своей команды в Лиге Европы. 

Для нас ситуация в группе не самая простая, все набирают очки. Очень важно, что удалось увезти из Москвы победу. Дальше надо шаг за шагом идти к своей цели. Настраиваться на каждую игру, выжимать максимум и стараться побеждать в каждой встрече.

Ранее Харатин рассказал, кто из игроков ЦСКА ему понравился больше всего. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Салихамиджич опроверг возможный уход Мюллера
Сегодня, 09:30 Комментарии0
Клопп: «Не мечтаю о титуле АПЛ, в ноябре-декабре начнется безумие»
Сегодня, 09:18 Комментарии9
Мальдини считает, что Ибрагимович не вернется в Серию А из-за страха
Сегодня, 09:18 Комментарии4
Скиббе: «Месси сломал нос Адлеру на МЧМ-2005»
Сегодня, 08:46 Комментарии8
Конте: «Сыграли хуже своих возможностей»
Вчера, 23:26 Комментарии4
Пулишич: «Стараюсь приносить пользу „Челси“»
Вчера, 22:30 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   168 / 848
сегодня в 09:45
Для нас ситуация в группе не самая простая, все набирают очки.
____
Лооооооол. Все набирают очки)))) Кроме ЦСКА!)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   429 / 848
сегодня в 09:24
Наоборот - "проще паренной репы". Не выйдут в "плей-офф", но и не будут последними.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100