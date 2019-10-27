Харатин: «Для нас ситуация в группе ЛЕ не самая простая»

Полузащитник «Ференцвароша» оценил шансы своей команды в Лиге Европы.

Для нас ситуация в группе не самая простая, все набирают очки. Очень важно, что удалось увезти из Москвы победу. Дальше надо шаг за шагом идти к своей цели. Настраиваться на каждую игру, выжимать максимум и стараться побеждать в каждой встрече.