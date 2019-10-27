Рэпер L’One хочет снять клип на стадионе московского «Локомотива»

Директор проведения матчей и мероприятий «Локомотива» Констанин Клюшев заявил, что московский клуб обсуждает с рэп-исполнителем L’One съемки клипа на « РЖД Арене».

С L’One мы как раз сейчас обсуждаем историю съемки клипа на стадионе. Безусловно, у нас есть большое желание провести сольный концерт с его новым проектом.

Клуб к L’One очень хорошо относится, а он очень хорошо относится к нам. Мы здесь полностью открыты и с распростертыми руками готовы к любым коллаборациям.