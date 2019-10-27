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Рэпер L’One хочет снять клип на стадионе московского «Локомотива»

сегодня, 11:15

Директор проведения матчей и мероприятий «Локомотива» Констанин Клюшев заявил, что московский клуб обсуждает с рэп-исполнителем L’One съемки клипа на «РЖД Арене». 

С L’One мы как раз сейчас обсуждаем историю съемки клипа на стадионе. Безусловно, у нас есть большое желание провести сольный концерт с его новым проектом.

Клуб к L’One очень хорошо относится, а он очень хорошо относится к нам. Мы здесь полностью открыты и с распростертыми руками готовы к любым коллаборациям.

Напомним, что рэпер L’One выступал на матче «Локомотива» против «Зенита», в котором железнодорожники одержали победу и обеспечили себе золотые медали РПЛ в сезоне-2017/18.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил L.F.C.
   306 / 849
сегодня в 12:13
Так он же больше не элуан, он теперь прость леван горозия.
Бездарь останется бездарем, хоть леваном назови его, хоть как)
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   70 / 849
сегодня в 12:02
Надеюсь руководство Локомотива откажет ему. Рэп это мусорный стиль.
L.F.C.
L.F.C.
   23 / 849
сегодня в 11:24
Так он же больше не элуан, он теперь прость леван горозия.
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