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Джано спел песню на сборе «Спартака»

сегодня, 11:13

Полузащитник «Спартака» Джано вернулся в состав команды после аренды в «Крыльях Советов».

Игрок вместе с другими футболистами «красно-белых» находится на сборе в Австрии. Хавбек во время очередной тренировки исполнил песню немецкой евроданс-группы Mr. President «Coco Jamboo».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Крестовский баклан
   4 / 658
сегодня в 12:02
для бакланов Аланчик все спел)
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 658
сегодня в 12:01
искренне рад за Джано
это он траллиь коку и мамая
cska plus
cska plus
   3 / 658
сегодня в 11:44
Тарасовских гурузинов надо выслать на историческую родину.
Жарю Спартачей
Жарю Спартачей
сегодня в 11:33
Джано хотел спеть эту песню)
Джано пошёл в танцоры
Бреет ноги и мышки
Ему там дали кликуху
Бешеная малышка
311
311
   30 / 658
сегодня в 11:30
Вторая рука где?)
makkie
makkie
   26 / 658
сегодня в 11:27
Джано надо было с музыкой жизнь связать, глядишь и без травм бы жил 😊
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   380 / 658
сегодня в 11:25
Бакланам посвящается
Faustello
Faustello
   6 / 658
сегодня в 11:18
Заставка как бы является квинтэссенцией Джано ))
Ну вы типа поняли...
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