Джано спел песню на сборе «Спартака»

сегодня, 11:13

Полузащитник «Спартака» Джано вернулся в состав команды после аренды в «Крыльях Советов».

Игрок вместе с другими футболистами «красно-белых» находится на сборе в Австрии. Хавбек во время очередной тренировки исполнил песню немецкой евроданс-группы Mr. President «Coco Jamboo».