Джано спел песню на сборе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Джано вернулся в состав команды после аренды в «Крыльях Советов».
Игрок вместе с другими футболистами «красно-белых» находится на сборе в Австрии. Хавбек во время очередной тренировки исполнил песню немецкой евроданс-группы Mr. President «Coco Jamboo».
это он траллиь коку и мамая
это он траллиь коку и мамая
Джано пошёл в танцоры
Бреет ноги и мышки
Ему там дали кликуху
Бешеная малышка
Джано пошёл в танцоры
Бреет ноги и мышки
Ему там дали кликуху
Бешеная малышка
Ну вы типа поняли...
Ну вы типа поняли...