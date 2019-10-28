Маротта: «Мы создали прочный фундамент в „Интере“»

Директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта, общаясь с местной прессой, высказался о делах клуба.
Мы создали прочный фундамент в «Интере», он станет для клуба основой на будущее. Конте? Да, это было важной частью нашего проекта – приход одного из лучших тренеров мира позволил нам существенно прибавить.
Отметим, что ранее Маротта рассказал о ситуации с форвардом Мауро Икарди, перешедшим из «Интера» в ПСЖ на правах аренды.
Девочки с Вовочкиного класса договорились, что если Вовочка скажет какую-нибудь пошлость, то они встанут и выйдут с класса.
Начался урок и учитель спрашивает:
- Дети, а что нового строится в нашем городе?
- Школа!
- Библиотека!
- Музей!
Вовочка: Публичный дом!
Девушки встают и выходят с класса, а Вовочка им кричит:
- Куда же вы? Там только фундамент залили!
Девочки с Вовочкиного класса договорились, что если Вовочка скажет какую-нибудь пошлость, то они встанут и выйдут с класса.
Начался урок и учитель спрашивает:
- Дети, а что нового строится в нашем городе?
- Школа!
- Библиотека!
- Музей!
Вовочка: Публичный дом!
Девушки встают и выходят с класса, а Вовочка им кричит:
- Куда же вы? Там только фундамент залили!