Клиент БК «Париматч» выиграл 500000 рублей на ставках на Лигу Чемпионов

вчера, 16:22

Клиент БК «Париматч» выиграл полмиллиона рублей на ставках на Лигу Чемпионов

Клиент букмекерской компании «Париматч» выиграл почти полмиллиона рублей, сумев угадать исходы 7 матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Суммарный коэффициент был равен 122,2, сумма ставки – 4000 рублей. Таким образом, итоговая выплата составила 488935,2 рублей.

Верными оказались ставки на победу «Ливерпуля» над «Генком» (4:1), «РБ Лейпциг» над «Зенитом» (2:1), «Наполи» над «РБ Зальцбург» (3:2), «Интера» над «Боруссией» (2:0), «Барселоны» над «Славией» (2:1), «Бенфики» над «Лионом» (2:1) и «Челси» над «Аяксом» (1:0).