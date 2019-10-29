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Клиент БК «Париматч» выиграл 500000 рублей на ставках на Лигу Чемпионов

вчера, 16:22

Клиент БК «Париматч» выиграл полмиллиона рублей на ставках на Лигу Чемпионов

Клиент букмекерской компании «Париматч» выиграл почти полмиллиона рублей, сумев угадать исходы 7 матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Суммарный коэффициент был равен 122,2, сумма ставки – 4000 рублей. Таким образом, итоговая выплата составила 488935,2 рублей.

Верными оказались ставки на победу «Ливерпуля» над «Генком» (4:1), «РБ Лейпциг» над «Зенитом» (2:1), «Наполи» над «РБ Зальцбург» (3:2), «Интера» над «Боруссией» (2:0), «Барселоны» над «Славией» (2:1), «Бенфики» над «Лионом» (2:1) и «Челси» над «Аяксом» (1:0).

Днем ранее клиент «Париматч» выиграл 100 тысяч рублей, поставив в 2000 раз меньше, и при этом верно спрогнозировав исходы 11 событий, среди которых – Лига чемпионов, юношеская лига УЕФА, чемпионат Бразилии по футболу среди команд не старше 20 лет и регулярный сезон КХЛ.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:16
Повезло чё!
ЮЗИК
ЮЗИК
   184 / 876
вчера в 22:08
Вот где надо играть
Санчо Панса
Санчо Панса
   152 / 876
вчера в 18:19
Искренне рад за этого оракула! Эх, мне бы так угадывать исходы матчей)
EAGinLE
EAGinLE
   65 / 876
вчера в 17:47
Круто .
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   66 / 876
вчера в 17:28
раньше спорт смотрели из-за привязанности к какому либо виду спорта и без разницы было что и как проиграют выиграют все равно если ты болеешь за команду и это было самым главным с появлением шарлатанов в футболе ввели какие то ставочки много контор букмекерских и мир помешался лично я не ставлю никогда на матчи так как не хочу дать заработать дядям которые когда закрыли казино решили перейти сюда чтобы выколачивать деньги из простого народа спорт повяз в коррупции и отмывании денег скоро боюсь люди не стадион будут ходить не ради того чтобы посмотреть игру дюбимой команды а так чисто потусить и чтобы ставочка сыграла мир катится в тартарары но я к этому слава богу не имею никакого отношения верно говорят некоторые апокалипсис неизбежен пора уже зажравшимся сдохнуть вместе с их купюрами и связями
L.F.С.
L.F.С.
   29 / 876
вчера в 17:24
К чему здесь эта реклама? Тогда уж напишите сколько людей прогорает на этих ставках.
Или раз уж пошла жаришка, напишите че там у Русского лото)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил pam06
   4 / 876
вчера в 17:24
Да потому и появилась вторая часть. В столото на выигранный джекпот права не предъявляют))
Столото это вообще армянский зашквар, вначале она вообще как ИП Саркисян была оформлена, потом всех их конкурентов запретили, и они госмонополией стали, правительство поощряет монополии, называя их "операторами"))
Виссарионович
Виссарионович ответил Так Себе Аналитик
   70 / 876
вчера в 17:18
Ничего) буду Иосифом)
pam06
pam06 ответил Так Себе Аналитик
   20 / 876
вчера в 17:16
Они не прогорят, у них маржа своя заложена изначально. Кроме этого, клиентам часто достаточно сложно получить свои выигрыши, особенно у легальных контор - это связано с особенностью легальных контор в России, так как у нас учредитель самого СРО букмекеров уголовник, и связанные с СРО компании, как правило, тоже.
Да потому и появилась вторая часть. В столото на выигранный джекпот права не предъявляют))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Виссарионович
   4 / 876
вчера в 17:14
Отличная реклама соккер!!!Тогда и я прорекламирую!!! Кукорты Магаданской области!!! Лечебные грязи Челябинска!!! Воркутинский загар!!! Отдыхайте на курортах нашей страны!!!
Я так же аккаунт Убитого Енота потерял, пошутив, тут пермобан даже за пародию на рекламу)
Виссарионович
Виссарионович
   70 / 876
вчера в 17:12
Отличная реклама соккер!!!Тогда и я прорекламирую!!!
Кукорты Магаданской области!!! Лечебные грязи Челябинска!!! Воркутинский загар!!! Отдыхайте на курортах нашей страны!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил pam06
   4 / 876
вчера в 17:09
Больше миллиона, иначе прогорят)))) Ах да, права на выигрыш никто не предъявил, как и в столото))))
Они не прогорят, у них маржа своя заложена изначально. Кроме этого, клиентам часто достаточно сложно получить свои выигрыши, особенно у легальных контор - это связано с особенностью легальных контор в России, так как у нас учредитель самого СРО букмекеров уголовник, и связанные с СРО компании, как правило, тоже.
Foxes
Foxes ответил Jeck Denielse
   495 / 876
вчера в 17:05
Это не реклама ??? В сети полно информации как других конторах и десятками миллионов выигрывают.....а тут инфа лишь о полмиллионе но в определённой конторе.... ....странно....
Я тоже так подумываю!
STVA 1
STVA 1
   63 / 876
вчера в 17:03
Молодец! Нечего сказать!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 876
вчера в 17:00
Это не реклама ???

В сети полно информации как других конторах и десятками миллионов выигрывают.....а тут инфа лишь о полмиллионе но в определённой конторе....

....странно....
Foxes
Foxes
   495 / 876
вчера в 16:58
Остаётся только поздравить счастливчика!
Завидовать не стоит.
Но меня жаба давит!😡😠☺️
Romkurch
Romkurch
   113 / 876
вчера в 16:55
Повезло парню.
pam06
pam06 ответил Так Себе Аналитик
   20 / 876
вчера в 16:47
А полмиллиона клиентов проиграли))
Больше миллиона, иначе прогорят)))) Ах да, права на выигрыш никто не предъявил, как и в столото))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 876
вчера в 16:34
А полмиллиона клиентов проиграли))
Footbolista
Footbolista
   2 / 876
вчера в 16:31
Faustello
Faustello
   1 / 876
вчера в 16:30
Счастливчика нашли в речке с улыбкой на синих объеденных губах...
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