ГлавнаяНовости

Эмери: «У Озила будет шанс сыграть с „Ливерпулем“»

сегодня, 18:23
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 22:30 Не начался

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что полузащитник «канониров» Месут Озил может сыграть в матче с «Ливерпулем» в Кубке Лиги.

Озил попал в состав, у него будет шанс сыграть. Сегодня утром мы хорошо поговорили, я и Месут, и я сказал ему, что не изменил свое мнение о нем. Озил знает, чего я от него хочу, поскольку ничего не изменилось с первой тренировки прошлого сезона, когда у нас с ним тоже был разговор.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о потенциальном уходе Озила из «Арсенала». Указывалось, что полузащитник может отправиться в МЛС.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
Сегодня, 10:12 ВидеоКомментарии3
Кикнадзе: «Поражение от „Спартака“ — серьезная и увесистая оплеуха»
Вчера, 11:37 Комментарии31
Пиоли о матче с «Ромой»: «Слишком много ошибок для команды нашего уровня»
Вчера, 11:11 Комментарии6
Стротман: «ПСЖ — команда из другого чемпионата»
Вчера, 09:42 Комментарии4
Фонсека: «Непросто играть изо всех сил, когда у тебя три матча в неделю»
Вчера, 09:15 Комментарии3
Тедеско: «Кутепов играет потому, что заслуживает этого»
Вчера, 09:02 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
allemz II
allemz II
   368 / 884
сегодня в 18:43
Эмери решил слить матч разгромно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 884
сегодня в 18:41
47 млн....+ 1,4 млн фунтов в месяц (350 т. в неделю).....
И...мы наверно дадим ему шанс.....))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100