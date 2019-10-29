Эмери: «У Озила будет шанс сыграть с „Ливерпулем“»

Наставник «Арсенала» сообщил, что полузащитник «канониров» может сыграть в матче с «Ливерпулем» в Кубке Лиги.

Озил попал в состав, у него будет шанс сыграть. Сегодня утром мы хорошо поговорили, я и Месут, и я сказал ему, что не изменил свое мнение о нем. Озил знает, чего я от него хочу, поскольку ничего не изменилось с первой тренировки прошлого сезона, когда у нас с ним тоже был разговор.