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Х. Ларссон: «В переходе Джордана в „Спартак“ деньги сыграли важную роль»

сегодня, 22:20

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, объяснил, почему многие шведские игроки переходят в российские клубы.

Здесь можно выделить два фактора: РПЛ — серьёзный турнир, в том числе по европейским меркам. Его уровень постоянно растёт. Второй фактор — финансовый. Если вы хотите привлечь игрока высокого уровня, ему нужно платить соответствующим образом. В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ. Мы с ним считаем, что местная лига очень интересная. В этом сезоне я смотрю практически все игры «Спартака» и могу отметить, что интенсивность игры, физическая составляющая очень высоки. В будущем Джордану это поможет.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   2 / 879
сегодня в 23:26
Все игры Спартака? у него кровь из глаз хлынула?
Jake Sully
Jake Sully
   44 / 879
сегодня в 23:24
понятно что деньги сыграли важную роль, точнее быть самую важную, ведь ни один адекватный человек не поедет в спартак... твой сын рассчитывает что за годик-два подымет десяток лямов, но есть одни но, он деградирует сильно, после спартака карьера пойдет под откос, пока ещё не поздно нужно тикать из тарасовки!
Болельщик за ФУТБОЛ
Болельщик за ФУТБОЛ ответил mihaluch
   731 / 879
сегодня в 22:51
Из Швеции едут на заработки в Россию. Смешно.
А потому что, унас зарплаты футболистов непомерно раздуты.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 879
сегодня в 22:48
Что я сейчас прочитал ???
Ларссону старшему забыли текст выдать ???
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 879
сегодня в 22:44
Х. Ларссон: самая сильная команда рпл? Ну точно не та, которая может себе три раза пробить пенальти за матч
azures
azures
   35 / 879
сегодня в 22:41
Страшно подумать, как можно позориться за идею бестрофейности бесплатно.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 879
сегодня в 22:34
Хоть один честно признался, что финансовый фактор играет важнейшую роль в переходе в Спартак.
mihaluch
mihaluch
   79 / 879
сегодня в 22:33
Из Швеции едут на заработки в Россию. Смешно.
d_fincher
d_fincher
   18 / 879
сегодня в 22:30
Как же разочарованы фанаты Зенита. Не ожидали такого от Спартака. А вот например в Зенит все идут из-за клубного патриотизма.
Lazurny
Lazurny
   27 / 879
сегодня в 22:30
А кто еще пойдет в свиную команду не из-за денег?
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 879
сегодня в 22:22
Игры зенита только Егоров смотрит, только чтобы знать сколько в их казну прилетело, свисточников))
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