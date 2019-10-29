Х. Ларссон: «В переходе Джордана в „Спартак“ деньги сыграли важную роль»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» , отец нападающего «Спартака» , объяснил, почему многие шведские игроки переходят в российские клубы.

Здесь можно выделить два фактора: РПЛ — серьёзный турнир, в том числе по европейским меркам. Его уровень постоянно растёт. Второй фактор — финансовый. Если вы хотите привлечь игрока высокого уровня, ему нужно платить соответствующим образом. В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ . Мы с ним считаем, что местная лига очень интересная. В этом сезоне я смотрю практически все игры «Спартака» и могу отметить, что интенсивность игры, физическая составляющая очень высоки. В будущем Джордану это поможет.