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Мельгарехо: «Всем, что имею, что выиграл и заработал, обязан России»

сегодня, 10:24

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о своем будущем в московском клубе. 

Безусловно, хотел бы остаться в «Спартаке», но не всё зависит от меня. Основная часть моей карьеры прошла именно в России. Всем тем, что имею, что выиграл и заработал, я обязан этой стране. И, конечно же, «Спартаку»: именно благодаря этому клубу я смог добиться успеха. Здесь я познакомился с отличными людьми, увидел красно-белых болельщиков, которых считаю лучшими в мире. Даже когда уеду, Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание.

Когда заходят подобные темы, эмоции начинают переполнять! Потому что никто не знает, какой из сыгранных матчей станет последним за клуб. Оставшиеся игры до зимней паузы воспринимаю как шесть финалов.

Ранее Мельгарехо заявил, что хочет выиграть Кубок России со «Спартаком».

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