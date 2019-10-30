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Мельгарехо - о Тедеско: «Команде такие перемены на пользу»

сегодня, 10:27

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о том, что изменилось в клубе после прихода Доменико Тедеско на пост главного тренера команды. 

Команде такие перемены на пользу. Это как глоток свежего воздуха. Поддержка трибун теперь ощущается еще сильнее, поэтому я только за.

Тактических занятий стало больше. Тренерский штаб вовлекает игроков в процесс обсуждения. Нам это интересно!

Мы постоянно общаемся на тренировках, он объясняет тактические детали. Между нами полное взаимопонимание.

Ранее Мельгарехо рассказал о своем будущем в московском клубе. 

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cska plus
cska plus
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сегодня в 10:53
Слили Кононова, что за сброд там собрался.
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