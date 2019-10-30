Мельгарехо - о Тедеско: «Команде такие перемены на пользу»

Полузащитник «Спартака» рассказал о том, что изменилось в клубе после прихода Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

Команде такие перемены на пользу. Это как глоток свежего воздуха. Поддержка трибун теперь ощущается еще сильнее, поэтому я только за.

Тактических занятий стало больше. Тренерский штаб вовлекает игроков в процесс обсуждения. Нам это интересно!

Мы постоянно общаемся на тренировках, он объясняет тактические детали. Между нами полное взаимопонимание.