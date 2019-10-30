Перед матчем «Зенит» — ЦСКА выступит музыкальная группа Therr Maitz

Сообщается, что перед игрой 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА в чаше «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге выступит музыкальная группа Therr Maitz.
Концерт начнется в 18:00, начало матча — в 19:00.
Ранее полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал предстоящую встречу.
перед таким матчем правильней было бы пригласить спеть дуэтом Борю Моисеева и Кончиту Вюрст.
перед таким матчем правильней было бы пригласить спеть дуэтом Борю Моисеева и Кончиту Вюрст.
Хотелось бы разгромить наших друзей, чтобы помочь им избавиться от физрука
Хотелось бы разгромить наших друзей, чтобы помочь им избавиться от физрука
А ЦСКА в Питере так уж более восьми лет выиграть не может.....
И сейчас не вижу повода прерывать эти серии....
А ЦСКА в Питере так уж более восьми лет выиграть не может.....
И сейчас не вижу повода прерывать эти серии....
https://www.youtube.com/watch?v=ILFfkbY5Nc8