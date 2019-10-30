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Перед матчем «Зенит» — ЦСКА выступит музыкальная группа Therr Maitz

сегодня, 16:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА02.11.2019 в 19:00 Не начался

Сообщается, что перед игрой 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА в чаше «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге выступит музыкальная группа Therr Maitz.

Концерт начнется в 18:00, начало матча — в 19:00.


Ранее полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал предстоящую встречу

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил LOpp
   337 / 875
сегодня в 17:43
как женщина может быть геем?
Ну видишь я не разбираюсь кто она или оно))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил LOpp
   337 / 875
сегодня в 17:42
как женщина может быть геем?
Ну значит пид.р в юбке)
LOpp
LOpp ответил Sebastian Eniston
   21 / 875
сегодня в 17:36
Значит про Борю Моисеева и Кончиту Вюрст геев ты все знаешь) странный ты человек, а про Therr Maitz ты не слышал)))
как женщина может быть геем?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил LOpp
   337 / 875
сегодня в 17:34
Therr Maitz впервые слышу об этой группе. перед таким матчем правильней было бы пригласить спеть дуэтом Борю Моисеева и Кончиту Вюрст.
Значит про Борю Моисеева и Кончиту Вюрст геев ты все знаешь) странный ты человек, а про Therr Maitz ты не слышал)))
Союзник противников
Союзник противников ответил Виссарионович
   36 / 875
сегодня в 17:29
Лучше бы Бузова подошла, чтобы подчеркнуть крепкую дружбу болельщиков Зенита и ЦСКА.
Разъясни свой пост,ибо кроме тебя никто тут так внимательно не следит за судьбой и "творчеством" Бузовой.
Союзник противников
Союзник противников
   36 / 875
сегодня в 17:22
Это кто такие,фрицы от Миллера,или контрафакт???
LOpp
LOpp
   21 / 875
сегодня в 17:21
Therr Maitz впервые слышу об этой группе.
перед таким матчем правильней было бы пригласить спеть дуэтом Борю Моисеева и Кончиту Вюрст.
Питер Ман
Питер Ман
   72 / 875
сегодня в 17:15
Ждём красивый дружеский матч!
Хотелось бы разгромить наших друзей, чтобы помочь им избавиться от физрука
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   8 / 875
сегодня в 17:11
Чую зенит подсел и растерял форму, это было видно уже по игре с Ростовом, которую пришлось начинать в 12тером,теперь вот музыкантов позвали
Зенит в 2019-м (10 месяцев) в РПЛ дома вообще не проигрывает......
А ЦСКА в Питере так уж более восьми лет выиграть не может.....
И сейчас не вижу повода прерывать эти серии....
GYTSYL
GYTSYL
   42 / 875
сегодня в 17:09
Лучше бы Питросяна пригласили!
Вова Туземец
Вова Туземец
   45 / 875
сегодня в 17:05
Интересный матч ожидается.Тысяч под 60 наберется.
cska plus
cska plus ответил Виссарионович
   10 / 875
сегодня в 17:00
Лучше бы Бузова подошла, чтобы подчеркнуть крепкую дружбу болельщиков Зенита и ЦСКА.
Не выдумывай, никогда никакой дружбы не было и врядли будет.
allemz
allemz
   41 / 875
сегодня в 16:59
А что с этой музыкальной группой не так?)
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 875
сегодня в 16:55
Чую зенит подсел и растерял форму, это было видно уже по игре с Ростовом, которую пришлось начинать в 12тером,теперь вот музыкантов позвали
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 16:52
Что они себе позволяют!
Виссарионович
Виссарионович
   73 / 875
сегодня в 16:49
Лучше бы Бузова подошла, чтобы подчеркнуть крепкую дружбу болельщиков Зенита и ЦСКА.
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