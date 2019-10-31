Сын Роналду в 28 матчах за «Ювентус» забил 58 голов

Криштиану Роналду-младший, сын португальской звезды, проводит впечатляющий сезон за «Ювентус» (U-9). В 28 матчах он забил 58 голов и сделал 18 результативных передач.
В дебютной игре Криштиану-младший оформил покер. Ранее Роналду заявлял, что будет рад, если его сын станет профессиональным футболистом.
Батя научил реализовывать пенальти, осталось научиться симулировать как батя и можно в большой футбол.
Батя научил реализовывать пенальти, осталось научиться симулировать как батя и можно в большой футбол.