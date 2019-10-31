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Сын Роналду в 28 матчах за «Ювентус» забил 58 голов

сегодня, 11:00

Криштиану Роналду-младший, сын португальской звезды, проводит впечатляющий сезон за «Ювентус» (U-9). В 28 матчах он забил 58 голов и сделал 18 результативных передач.

В дебютной игре Криштиану-младший оформил покер. Ранее Роналду заявлял, что будет рад, если его сын станет профессиональным футболистом.

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Все комментарии
wingback
wingback
   480 / 854
сегодня в 11:52
Скоро начнёт принимать сзади как бугор...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   59 / 854
сегодня в 11:23
И все они с левых пендалей.Аха)))
Don trambon
Don trambon
   111 / 854
сегодня в 11:20
виссарионович с gytsyl ом столько только за матч кладут во дворе. раз их не вдохновил такой результат, значит не такой уж он и крутой.
Hamman
Hamman
   366 / 854
сегодня в 11:09
Если есть любовь к футболу и спортивный эгоизм, то пацан далеко может пойти.
Виссарионович
Виссарионович
   62 / 854
сегодня в 11:08
Молодец!
Батя научил реализовывать пенальти, осталось научиться симулировать как батя и можно в большой футбол.
drug01
drug01
   127 / 854
сегодня в 11:06
Может заменит отца????
GYTSYL
GYTSYL
   42 / 854
сегодня в 11:02
как и папка 48 с пенальти и 10 с игры?
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