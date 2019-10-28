Гренада, Гренада, Гренада моя

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«Соккер.ру» рассказывает о неожиданном лидере Ла Лиги.

Таблицу чемпионата Испании ни с того, ни с сего возглавил новичок высшего общества. А именно «Гранада», обыгравшая в воскресенье дома соседний «Бетис». Даже с учётом того, что «Барселона» и «Реал» не смогли сыграть вовремя и отложили Класико, достижение «Граны» достойно уважения. Это, наверное, главная сенсация в чемпионатах «большой пятёрки».

Наверное, нет в странах бывшего СССР человека, не слышавшего про Гренаду. Спасибо поэту Михаилу Светлову, написавшему прекрасное стихотворение, затем ставшее песней. Это уже потом мы узнали, что правильнее не Гренада, а Гранада. Но принимаются оба варианта. Однако футбольный клуб из земли, которую рвался освобождать рано сложивший свою голову «мечтатель-хохол» из стихотворения Светлова, у нас мало кто знает. Да что там у нас. «Гранада» хоть и существует 88 лет, выше шестого места в чемпионатах Испании никогда не поднималась. Высшее достижение – выход в финал Кубка Генералиссимуса в 1958 году. Более того, «Грана» отсутствовала в элите долгих 32 года и вернулась в Ла Лигу только в 2011 году и отыграла шесть лет. Выше 15-го места гренадцы не поднимались. Если чем и запомнились, то тем, что весной 2015 года были разгромлены «Реалом» 1:9. Криштиану Роналду забил в той игре пять мячей. В 2017-м «Грана» с треском вылетала. Но через два года вернулась со второго места. Естественно, с задачей закрепиться в элите. Рассчитывать на большее было бы наивно.

Почему? А вы посмотрите на состав «Граны». И на тренера Диего Мартинеса. Который поиграл чуточку в «Кадисе», а потом работал в «Севилье». Нет, не главным. Тренером молодёжки. Потом помогал Мичелу и Унаи Эмери в главной команде, после чего возглавлял вторую команду. Самостоятельную практику Мартинес получил в «Осасуне», с которой занял восьмое место. Через год 38-летний Диего вернулся домой, в Андалусию. Но возглавил далеко не самую лучшую команду региона, занимавшую десятое место в Сегунде. Которую он с первого же раза вывел в Ла Лигу.

Один из двух футболистов «Гранады», имя которого хорошо известно за пределами Испании, – нападающий Роберто Сольдадо. Воспитанник «Реала», которому сулили большое будущее в родном клубе. Но как часто это бывает, его талант оказался востребован в других командах. Играл в «Хетафе», «Валенсии», «Вильярреале», «Тоттенхэме», «Фенербахче». В сборной Испании провёл несколько ярких встреч, например, сделал хет-трик в ворота команды Венесуэлы. Но вторым Раулем Сольдадо так и не стал, и его имя порой употреблялось как нарицательное. Им называли форвардов «Реала», не оправдавших надежд. Сейчас Роберто 34 года. Он вернулся из Турции на родину и согласился помочь «Гранаде» адаптироваться в элите. Разумеется, Сольдадо не тот, что был во времена «Валенсии». Но ветеран старается. Один мяч забил. В первом туре, в ворота «Вильярреала».

Вторая знаменитость – опорный полузащитник Максим Гоналон. Бывший капитан «Лиона» и игрок сборной Франции. В своё время Максим перешёл в «Рому», где не заиграл. Летом римляне пытались пристроить 30-летнего француза. Возникал вариант и со «Спартаком». Но Максим оказался в Испании. Особого толка от Гоналона пока не видно. Основным игроком он пока не стал. Однако с «Бетисом» он отыграл превосходно, и есть шанс, что Максим ещё напомнит себя времён «Лиона».

С остальными футболистами публика знакомится в процессе чемпионата. Ворота защищает Руй Силва. Имя выдаёт в нём португальца. Действительно. Он играл на родине в «Насионале», потом переехал в соседнюю Испанию, где уже третий год служит «Гране». В нынешнем сезоне Руй Силва пропустил 10 мячей в 10 матчах, из них по 4 он получил от «Вильярреала» и «Реала».

Справа в обороне играет капитан команды Виктор Диас, слева действует футболист, которого стоило бы пригласить в «Зенит» из-за фамилии – Карлос Нева. В центре – Домингуш Дуарте и Херман Санчес. В опорной зоне рядом с Гоналоном играет венесуэлец Янхель Эррера, арендованный у «Манчестер Сити». Правый полузащитник Альваро Вадильо, левый – ещё один венесуэлец Дарвин Мачис. Атакующий хавбек – нигериец Рамон Азиз. И на подмене Антонио Пуэртас, Анхель Монторо и Ян Этеки. Основной нападающий Карлос Фернандес. В резерве Роберто Сольдадо и Адриан Рамос. Многих знаете? Вот то-то. Однако с таким составом «Гранада» идёт на первом месте.

Выход «Гранады» в Примеру стал своего рода сюрпризом для владельца клуба 38-летнего китайца Цзян Лижаня, который владеет ещё и пакетом акций баскетбольного клуба «Миннесота Тимбервулвз». Он планировал инвестировать в испанский футбол больше чем 37 миллионов, за которые купил клуб. Но не так быстро. Однако владелец очень рад тому, как «Гранада» играет в Ла Лиге. И, возможно, клуб ждут серьёзные инвестиции. Естественно, что не в зимнее трансферное окно. От нынешнего состава требуется решить главную задачу – выжить. И пока южане с ней справляются.

В первом туре перестрелка с «Вильярреалом» на «базе подводников» – 4:4. Домашние 0:1 от соседей из «Севильи». А потом «Гранада» как поехала в Барселону, да как хлопнула там «Эспаньол» 3:0. Потом «Грана» увезла три очка из Виго. Но главным подвигом стала победа над «Барселоной», едва не повлекшая увольнение Эрнесто Вальверде.

Своё второе и пока последнее поражение «Гранада» потерпела в начале октября на «Сантьяго Бернабеу». С одной стороны счёт вроде убедительный – 4:2 в пользу «Реала». Но, уступая по ходу встречи 0:3, «Грана» сократила отставание до минимума и была близка к тому, чтобы спасти игру. И как радовались мадридцы и лично Зинедин Зидан голу Хамеса Родригеса, снявшему все вопросы. С той поры прошло две недели. Подопечные Диего Мартинеса у себя на «Нуэво Лос Карменес» обыграли с одинаковым счётом 1:0 «Осасуну» и «Бетис» и теперь заслуженно занимают своё первое место. Надолго ли, неизвестно. Наверное, нет. Немного перефразируем Михаила Светлова – «новые песни придумает жизнь».

Но «Гранада» впервые в истории забралась так высоко. Достижение уже есть. Не зря Диего Мартинес выводил скромную команду в компанию сильнейших.