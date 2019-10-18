Английский пациент

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«Соккер.ру» рассказывает о знаменитом английском клубе, который терпит бедствие. И это не «Манчестер Юнайтед».

Не теряйте время на угадывание. Это «Эвертон». Девятикратный чемпион Англии проиграл четыре матча подряд и опустился в зону вылета. Ещё одна осечка, и тренер Марку Силва отправится на биржу труда.

Есть ли объективные причины для провала? Нет. Команда, в которой собраны Джордан Пикфорд, Ришарлиссон, Йерри Мина, Дженк Тосун, Майкл Кин с Моизе Кин, а также Бернард (простите, если кого забыл), не имеет права играть столь бездарно. Нельзя с таким составом проигрывать всем подряд, в том числе командам вернувшимся в английскую Премьер-Лигу. И тем более один из старейших клубов Англии не имеет права вылетать. Но вылететь может, если ничего не менять.

«Эвертон» неважно выглядел в предсезонке. Но неприятность эту можно было пережить. А вот то, что началось потом, нет. Одиннадцать игроков на поле есть, но они словно только познакомились друг с другом. И ещё с мячом. Управляемость тоже нулевая. Что странно. Марку Силва работает в Ливерпуле второй сезон.

Проще всего повесить всех собак на тренера. Говорить, что он вовсе не второй Моуриньо, и даже не второй Виллаш-Боаш. Можно вспомнить, что португалец недолго держался и в «Халл Сити», и в «Уотфорде». Но ведь Силва и не говорил, что он - новый Жозе. Его таковым сделала пресса. Да и неудачи в предыдущих клубах тайной не были. Однако руководство «Эвертона» поставило на Силву. Не Марку назначил себя главным тренером.

Стоит напомнить, что в прошлом году «ириски» играли также через пень-колоду. И только хороший финиш помог клубу из Ливерпуля занять восьмое место. А в позапрошлом - тоже восьмое. А ещё раньше - седьмое, одиннадцатое, одиннадцатое. После Дэвида Мойеса никто из тренеров не может добиться от команды желаемого результата. А ведь после рыжеволосого шотландца на «Гудисон Парк» были замечены Роберто Мартинес, нынешний тренер сборной Бельгии, его коллега из сборной Голландии Рональд Куман, опытнейший мастер Сэм Эллердайс. Хотя, стоит отметить, что у Мартинеса получалось относительно неплохо. Однажды пятыми финишировали, процент побед выше, чем у Мойеса. И задержись испанец в Ливерпуле, может у него что-то бы и получилось. Но поздно об этом гадать. Сейчас Роберто руководит бронзовым призёром чемпионата мира, фаворитом предстоящего Евро и сборной, занимающей первую строчку в рейтинге ФИФА . Умеет работать.

Да, при Мойесе «Эвертон» не был таким уж успешным. Все успехи были относительны. А неудачи, напротив, иной раз громкими. Последний трофей - Кубок Англии был добыт задолго до Мойеса - в 1995 году. А девятый чемпионский титул выигран и того раньше - в 1987 году. Десятого чемпионства синяя часть Ливерпуля ждёт 33 года. И есть ощущения, что это далеко не предел. За это время синие футболки «Эвертона» надевали десятки замечательных игроков. Но количество не перешло в качество. И поэтому высказывание в Ливерпуле две нормальных команды «Ливерпуль» и его дубль становится всё более и более популярным. «Эвертон» стал вторичен относительно своего младшего по возрасту соседа. И дело даже не в количестве трофеев. По числу чемпионских титулов «ириски» опережают и «Челси», и «Манчестер Сити».

Несколько симптомов болезни. Майкл Оуэн в детстве болел за «Эвертон». Равно, как и Робби Фаулер, и Стив Макманаман. Но где они заиграли? Не разглядели их «ириски», не проявили должного интереса. Результаты на лицо. Парни прославились в красных футболках. А их симпатии к «Эвертону» ушли куда-то в воспоминания.

Пример второй. В конце 90-х школа «Эвертона» выпустила суперталант, которого не без оснований называли вторым Оуэном. Его довели до взрослой команды, дали шанс. Но кто помнить сейчас, двадцать лет спустя, об игроке по имени Френсис Джефферс. Очень немногие. И что помнят? Что был в «Эвертоне», а потом в «Арсенале», способный юноша. Который то болел, то удалялся, то долго не мог забить. С вратарём «Ливерпуля» Сандером Вестервелдом сцепился. И всё, пожалуй. А ещё можно вспомнить Дэнни Кадамартери и Майкла Болла, оказавшихся такими же пустоцветами.

Уэйн Руни громко заявил о себе в «Эвертоне». Но суперзвездой стал в «Манчестер Юнайтед». В умелых и жёстких руках сэра Алекса Фергюсона. И не факт, что Руни сейчас упоминался в одном списке с Джефферсом и Боллом, останься он на «Гудисон Парк». Поэтому способная молодёжь рано или поздно поддаётся на уговоры и уходит. Не у всех получается на новом месте. Хорошо, что Росса Баркли удалось сохранить для больших дел. Он сейчас и в «Челси» важная фигура, и в сборной Англии постоянно выступает. А где сейчас Джек Родуэлл? Который тоже котировался очень высоко. Беда «Эвертона» в том, что футболисты здесь часто останавливаются в росте, перестают прогрессировать. Более того, многие из тех, кто решился на переход в ряды «ирисок», вдруг начинали сначала топтаться на месте, а то и начинают движение вспять. Майкл Кин в «Бёрнли» смотрелся куда солиднее, чем после его переезда на «Гудисон Парк». И есть нехорошие предчувствия относительно темнокожего итальянца Моизе Кина, который в нынешнем сезоне не забил ещё ни одного мяча, да и в сборную Италии перестал вызываться. Скоро в Италии заговорят - «мы его теряем».

Есть, конечно, примеры обратного рода. Как раскрылся в «Эвертоне» Маруан Феллайни! Или Ромелу Лукаку, списанный «Челси», перезапустил свою карьеру тоже в составе девятикратных. Но оба ушли при первом же серьёзном предложении из Манчестера. Прошлым летом Идрисса Гейе охотно перебрался в «Пари Сен-Жермен». И поэтому попадание на «Гудисон Парк» иные футболисты рассматривают, как трамплин. Но не более.

Вот такая картина невесёлая складывается. Играть в «Эвертоне» становится неинтересно, непрестижно, а порою и опасно для дальнейшей карьеры. И дело тут не в фамилии тренера. Силву можно уволить хоть завтра. Поможет ли? В борьбе за выживание - наверное да. Но для разворота складывающейся тенденции недостаточно. Болезнь «Эвертона» носит хронический характер. Лечение в виде смены тренеров не помогает. Прогнило где-то выше. А вот где? Вроде бы все делают свою работу правильно, а результат...