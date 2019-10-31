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Тедеско: «„Ростов“ - второй в чемпионате, у них нет второго состава»

сегодня, 22:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».

Счастливы, что вышли в следующий раунд. Знали при подготовке, что нам предстоит тяжёлый матч с сильной командой, с качественными игроками. Когда анализировали «Ростов», поняли, что у соперника есть план на все игровые ситуации, он знает, что делать при начале атак, при потерях и так далее. 

Первый план мы сыграли терпеливо, ждали момента, пытались взломать зоны. К счастью, это удалось, «Ростов» оборонялся глубоко, но мы смогли. Ребята — молодцы, поздравляю команду с выходом в 1/4 финала Кубка. 

«Ростов» занимает второе место в чемпионате. У них при таком раскладе нет второго состава! Прекрасный состав, отличный подбор игроков. Вы видели их нападающих? Невероятные. Машины, а не футболисты. Очень сильные, атлетичные. Единственное, что нас удивило, — с первых минут «Ростов» припарковал «автобус». В сезоне они ни разу не играли с тремя центральными защитниками. А сейчас это сделали, и это стало сюрпризом.

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Некакойшенко
Некакойшенко
   32 / 856
сегодня в 22:29
Тедеско великолепный тактик и в каждом матче это доказывает.
Похоже многие бывшие спартачи поспешили записать его в клоуна.Ну ничего.Время ещё есть.Так называемым ветеранам не впервой в воздухе переобуваться.Вспомните совсем недавно их перлы про Карреру.
d_fincher
d_fincher
   13 / 856
сегодня в 22:23
Тедеско то поезд Семина с рельс спускает, то отпорковывает автобус Карпина - словом, делает то, что и должен делать настоящий тренер: ищет и находит слабые места в любой схеме.

Представьте, как рожал бы Кононов на его месте.
Правдин Семён
Правдин Семён
   188 / 856
сегодня в 22:21
И своих не унизил,и сопернику комплимент сделал. Хороший спикер .
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