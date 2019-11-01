Ребров: «Не были бы „Спартаком“, не пропусти мы на последних минутах»

Вратарь «Спартака» в своём «инстаграме» прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России (2:1).

Прекрасная игра на родном стадионе. Не пропусти мы на последних минутах, наверное, не были бы «Спартаком». Без нотки драматургии никак. Джордану [Ларссону] явно на пользу пошёл приезд его отца.

Болельщики, несмотря на холод и будний день, оказали фантастическую поддержку. Спасибо всем, кто пришёл и был с нами в этой непростой игре!

Ну а «Спартак» — с победой! Вперёд, «красно-белые»!