Червиченко: «Не думаю, что „Спартак“ будет претендовать на место в топ-5»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча бывшей команды против «Арсенала» в 15-м туре РПЛ оценил перспективы «красно-белых» в текущем сезоне чемпионата России.

Не думаю, что «Спартак» в этом сезоне будет претендовать на место в пятёрке и тем более бороться за медали. Всё-таки отрыв слишком большой, и не верится, что за оставшиеся матчи команда сумеет его нивелировать. При этом я не вижу, что кто-то из лидеров так резко сбавит, что уступит «Спартаку» своё место. Да, есть определённая яма у ЦСКА , но «армейцы» — очень закалённая команда, которая вряд ли растеряет такое преимущество.