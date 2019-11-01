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Червиченко: «Не думаю, что „Спартак“ будет претендовать на место в топ-5»

сегодня, 03:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал04.11.2019 в 19:00 Не начался

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча бывшей команды против «Арсенала» в 15-м туре РПЛ оценил перспективы «красно-белых» в текущем сезоне чемпионата России.

Не думаю, что «Спартак» в этом сезоне будет претендовать на место в пятёрке и тем более бороться за медали. Всё-таки отрыв слишком большой, и не верится, что за оставшиеся матчи команда сумеет его нивелировать. При этом я не вижу, что кто-то из лидеров так резко сбавит, что уступит «Спартаку» своё место. Да, есть определённая яма у ЦСКА, но «армейцы» — очень закалённая команда, которая вряд ли растеряет такое преимущество.

В прошлом туре «Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а «Спартак» разгромил «Локомотив» (3:0).

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   602 / 845
сегодня в 04:12
В кое-то веки,я согласен с Червиченко
mangoх12
mangoх12
   31 / 845
сегодня в 04:00
так и есть
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   202 / 845
сегодня в 03:44
Червеченко подписан на соккере?)) столько гадости все время пишет на СпаМ)))
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